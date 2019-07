Catania: per San Michele arriva lo spettacolo “Micheleros”

Domani pomeriggio, 11 luglio, a partire dalle 18.00, il cuore di Eros tornerà a battere lungo la storica via San Michele a Catania. Per un giorno la strada si aprirà a performance artistiche, musica e mostre, con lo spettacolo Micheleros.

Si tratta di un evento che, grazie anche alla chiusura della strada al traffico veicolare, consentirà a centinaia di cittadini e turisti di passeggiare tranquillamento lungo un percorso d’arte.

Tutte le botteghe dell’associazione San Michele art power saranno aperte per l’occasione. In questo viaggio emozionale all’insegna di “Eros”sarà possibile ammirare all’interno della galleria Arionte arte contemporanea “Il coraggio delle proprie ossessioni” di Giovanni Testori a cura di Vincenzo Sanfo e la mostra collettiva “Le stanze di Eros”.

Da Koart, unconventional place, la mostra personale di Matteo Mauro “Il mio barocco – la sala degli specchi” a cura di Daniela Vasta e Federica Santagati.

Cari&Rari ospiterà “Cover in love”, l’atelier Antonio Recca la collezione privata “Le rose di Eros” di Tony Leone a cura di orazio Crispo. “Shape of love” sarà in scena da Folk e da Spot22 e Viu, “Mostrami” 1890/1960, old cameras & red light”.

Tabarè sarà caratterizzata da una particolare mostra collettiva di Lina Lizzio, Marisa Casaburi, Ljubiza Mezzatesta, Sandra Virlinzi, Danilo Aglianò, Mariagrazia Pellegrino e Antonio Corselli dal titolo “Sexhybition” e poi ancora la mostra personale di Maria Marletta “My soul forever”. Infine da Uao, “Uta dag+uao+love=♥”

Ad impreziosire la kermesse saranno divertenti show cooking a cura degli chef “Cucina dei colori”, Salvo Pistorio e Giuseppe Cavallaro che daranno prova delle loro abilità culinarie in “Assaggiamoci”.

Sperimentazioni di gusto all’insegna dell’eros tra suggestioni e sensualità, tutte rigorosamente made in Sicily. È attesa anche per la performance di danza dell’accademia TMB di Silvana Lo Giudice, in programma per le 20.00 e in esclusiva assoluta alle 21.00 il concerto lirico belliniano all’interno della pinacoteca Nunzio Sciavarrello che si aprirà al pubblico solo per la rassegna Wonder time.

Alle 21.00 all’interno del convitto Cutelli in scena la “Sicula Butoh” con lo spettacolo Anime a cura di Valeria Geremia. Un’installazione creativa che vede la collaborazione di vari artisti italiani ed internazionali, in un connubio di anime svelate, tra corpi sacri che danzano nelle antiche architetture, luoghi che si colorano di vite vissute, quiete ed eccesso, meditazione e suono, sacro e profano in un magico luogo della Civita.