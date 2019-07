Catania: il comitato Amailtuoquartiere chiede interventi a Cibali

Una giungla piena di sterpaglie con le erbacce, in alcuni casi, alte più di un metro che impedisce perfino il normale passaggio pedonale. Succede in via Ammiraglio Toscano nel quartiere Cibali a Catania. A porre l’attenzione sulla situazione è il comitato #amailtuoquartiere con il suo componente Cesare Marzullo.

“Le proteste che riceviamo dai cittadini ormai non si contano più – afferma Marzullo – la situazione è estremamente pericolosa visto che le sterpaglie, oltre al rischio incendio, rappresentano un habitat ideale per topi e insetti. Una situazione estermamente pericolosa che va assolutamente risolta per garantire l’incolumità della gente.

A questo proposito abbiamo già sottoposto il problema all’attenzione del presidente della IV municipalità Erio Buceti che ci ha garantito provvedimenti immediati”. Segnalata la questione erbacce il comitato #Amailtuoquartiere si concentra ora sulle altre problematiche che colpiscono il quartiere di Cibali. Un lungo elenco di richieste segnalate al presidente della IV municipalità che ha già dimostrato più volte grande sensibilità ed attenzione all’intero territorio”.