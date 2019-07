Vizzini (Ct): prima litigano le donne e poi i loro uomini, rissa in villa

Rissa alla villa comunale di Vizzini, nel catanese. Prima a litigare hanno iniziato le donne e poi i loro uomini. I carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato quattro romeni, due donne di 33 e 28 anni e due uomini di 36 e 50 anni per rissa.

Sembra che tra le due donne non corresse buon sangue, presumibilmente per questioni di gelosia, tanto da indurle a litigare verbalmente dinanzi, oltre ai loro rispettivi accompagnatori, alle numerose famiglie con bambini in villa Margherita. Nel giro di qualche minuto la rissa si è trasformata in una rissa in cui sono intervenuti anche i fidanzati per difendere le proprie donne.

Tra il fuggi fuggi generale dei presenti, spaventati soprattutto per l’incolumità dei bambini, qualcuno ha avuto il sangue freddo di chiedere aiuto ai carabiieri.

I militari, giunti sul posto, hanno diviso i contendenti ristabilendo l’ordine all’interno dei giardini pubblici. I quattro, accompagnati in caserma, sono stati identificati e denunciati all’Autorità giudiziaria.

Solo il 50enne ha avuto la necessità di ricorrere alle cure della locela guardia medica per una tumefazione al labbro e una ferita lacero contusa al volto, lesioni guaribili in una decina di giorni.