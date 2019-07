Cesarò (Me): denunciato un imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo è stato denunciato dai carabinieri a Cesarò, nel messinese, con il concorso dei reparti speciali dell’arma. Al termine delle indagini è stato denunciato alla procura della repubblica di Catania un 30enne originario di Cesarò per illeciti penali ed amministrativi con violazione della normativa in materia ambientale, sanitaria e sulla sicurezza del lavoro.

In particolare, nel corso dei controlli è stata riscontrata la presenza di un cavallo senza contrassegni identificativi obbligatori che è stato sequestrato. Inoltre, è stata rilevata l’esistenza di uno scarico industriale abusivo che è stato sequestrato, realizzato presso il locale adibito alla caseificazione pertinente all’azienda.

Infine, il titolare dell’azienda ha violato gli obblighi previsti in qualità datore di lavoro, non informando i lavoratori in merito ai rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, non provvedendo alla loro formazione professionale e non garantendo la presenza di alcuna dotazione antincendio. È stata anche constatata la presenza di un lavoratore non in regola.

Al termine dei controlli è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 30 mila euro.