Tortorici (Me): bimbo nasce in ambulanza

Aveva fretta di vedere il mondo e il suo primo vagito lo ha emesso fra le pareti di un’ambulanza del Pte di Tortorici (Messina), poco fuori dal centro abitato, ancora nel suo territorio. Matteo (lo chiameremo così) è nato domenica sera, poco prima della mezzanotte, su un’ambulanza vicino al rifornimento di benzina, alle porte del centro nebroideo.

La giovane puerpera si era recata al Pte perché già in preda alle doglie del parto. In quel momento di turno c’era il dottore Pino Fulco che si è attivato insieme ai collaboratori per bloccare l’ambulanza in modo da trasportare la signora all’ospedale di Sant’Agata di Militello per prestarle le dovute cure. Mentre venivano monitorati i parametri vitali e la donna caricata sull’ambulanza, si sono rotte le acque.

“Immediatamente – ha detto il dottore Fulco – siamo partiti subito in codice rosso alla volta dell’ospedale di Sant’Agata di Militello il cui reparto di ostetricia e ginecologia era stato già avvisato di farsi trovare pronto per un parto”. Non è stato necessario arrivare all’ospedale, però, perché il piccolo Matteo aveva voglia di nascere e a pochissimi km dal centro di Tortorici, sull’ambulanza qualcuno ha detto: “dottore, sta uscendo”.

Il bambino aveva già la testa fuori e così è stata fermata l’ambulanza e il dottore Fulco insieme ai collaboratori Giuseppe Paterniti Varata e Antonio Praticò, ha fatto nascere il piccolo che gode di ottima salute. Una volta avvenuto il parto la mamma Donatella Vallelunga e il piccolo Matteo sono stati ricoverati all’ospedale di Sant’Agata di Militello per gli opportuni accertamenti. “E’ complicato far nascere un bambino in sala parto – ha aggiunto il dottore Fulco – figuriamoci su un’ambulanza. Il parto è stato spontaneo, naturale, hanno fatto tutto mamma e figlio. Ero preoccupato più che altro per i parametri vitali del neonato, ma è un bel maschietto sano. Ringrazio i miei collaboratori Praticò e Paterniti che hanno lavorato con me per la buona riuscita del parto”. Qualche anno fa la mamma del piccolo Matteo aveva partorito al Pte di Tortorici.