Comiso (Rg): Matteo Salvini incontra il sindaco

Matteo Salvini a Comiso ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari. Un incontro durato quindici minuti durante i quali il ministro degli interni ha ascoltato le problematiche relative all’aeroporto di Comiso, opera pubblica che è nevralgica per tutto il Sud est della Sicilia.

“Il ministro Matteo Salvini – dichiara il sindaco – è atterrato e ripartito da Comiso pur avendo numerosi impegni a Catania. L’ho incontrato assiame al prefetto Filippina Cocuzza, sempre attenta e presente per tutte le questioni della provincia e dell’infrastruttura comisana, a molte autorità militari e, in particolare, alla presenza del questore, La Rosa.

Salvini è stato molto disponibile ad ascoltare quelle che sono le preoccupazioni del sindaco – prosegue il primo cittadino – per un’opera pubblica così importante come l’aeroporto, per una struttura nevralgica per il trasporto di tutto il Sud est della Sicilia.

Il ministro Salvini davanti alle mie preoccupazioni – ha concluso Schembari – si è mostrato fortemente interessato a tutta la vicenda di cui presto riparleremo”.