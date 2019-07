Catania: padre violenta figlia disabile, arrestato

Era suo padre e lei, una ragazzina, si fidava. E invece lui, approfittando della sua condizione di disabilità, per diverso tempo si era approfittato della figlia sessualmente. Oggi un uomo di 60 anni di Catania, F.G., è stato indagato dalla procura per il grave reato di violenza sessuale aggravata commesso ai danni della figlia oggi 24enne. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.

Dal 2015 ad oggi l’uomo, approfittando dello stato di disabilità intellettiva della figlia, abusava sistematicamente di lei. Una storia squallida venuta alla luce nel corso delle indagini coordinate da un pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere.

Anche la moglie dell’uomo era affetta da patologie mentali e l’uomo imponeva la propria supremazia sessuale alla figlia minacciandola e picchiando sia lei che la madre.

Era stata quest’ultima a sorprendere suo marito in bagno mentre abusava della figlia. Questo episodio era stato poi confidato dalla donna al figlio più grande che vive in un’altra casa ed è stata così presentata la denuncia contro l’uomo. Per salvaguardare la vittima, quest’ultima è andata ad abitare nella casa di una zia materna.

Le indagini, corroborate da testimonianze fra cui quella della ragazza sentita previo parere di un noto psichiatra, hanno portato tutte a convergere sul padre, unico responsabile di tale tremendo reato ancor di più perché consumato ai danni della propria stessa figlia.

La mancanza di scrupolo dimostrata dall’indagato nell’abusare sessualmente della figlia disabile e la sua perseveranza nel perseguire lo scopo anche quando la figlia viveva con la zia materna con appostamenti e abboccamenti anche in presenza della cognata. L’uomo pretendeva, anche con la violenza, che la figlia ritornasse a casa. Tutti elementi che hanno convinto il giudice, su proposta del magistrato titolare del fascicolo, della pericolosità dell’uomo e della possibilità di reiterazione del reato e per questo per il 60enne si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.