Milazzo (Me): i 10 anni di “InCanto mediterraneo”

È grande attesa a Milazzo, nel messinese, per i 10 anni di “InCanto mediterraneo”, il concorso corale che raccoglie nella cittadina tirrenica del messinese numerosi cori provenienti da tutto il mondo. Appuntamento con il festival corale internazionale.

Risale al 2009 la prima edizione del festival corale internazionale ideato dalla brillante intuizione del direttore artistico Francesco Saverio Messina e dall’associazione corale Cantica Nova e oggi diventato il più rilevante del centro sud Italia.

Quest’anno, inoltre, per la prima volta il festival internazionale ospiterà cori provenienti da: Australia, Grecia, Svizzera e Slovacchia, insieme a Lituania, Russia, Slovenia e Polonia. Il tema di quest’edizione sarà il mare. Lo stesso mare che bagna la Sicilia e che sta tutto attorno al suggestivo castello di Milazzo. Ed è proprio dal mare che si può scorgere lo scarabeo in pietra nera “disegnato” sul maniero.

Protagonisti saranno sempre i circa 500 coristi provenienti da ogni parte del mondo, ammessi alla VI edizione del festival InCanto Mediterraneo.

Ecco i 15 cori con le rispettive città di provenienza:

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR MARIBOR, Maribor (Slovenia)

BEL CANTO CHOIR, Vilnius (Lithuania)

CHOIR APOLLO, Bratislava (Slovacchia)

CHOIR OF THE PHILHARMONIC OF KORAKIANA SPIROS SAMARAS, Corfù (Grecia)

CORO ART MENU, Płock (Polonia)

CORO DEL CORIANDOLO DI GINEVRA, Troinex (Cantone Ginevra – Svizzera)

CORO EVMOLPOS, Komotini (Grecia)

CORO FREEDOM, Catania (Italia)

CORO INCONTROVOCE, Palermo (Italia)

CORO MARIA SS. ANNUNZIATA, Oppido Mamertina (Italia)

CORO SOUTHLAND, Dudley (Australia)

ENSEMBLE VOCALE CANTICA NOVA, Milazzo (Italia)

GIRLS CHOIR PUELLAE CANTANTES OF THE KAROL SZYMANOWSKI MUSIC SCHOOL, Wroclaw(Polonia)

GOETHE CHOR, Palermo (Italia)

YOUTH CHAMBER CHOIR ISTOK, San Pietroburgo (Russia)

La giuria, presieduta dal direttore di coro, il tedesco Werner Pfaff, è composta da Elaine Hagenberg, compositrice americana; John Ratledge, compositore e direttore di coro americano; Silvana Noschese, direttrice di coro, sociologa e docente di storia della musica; Roberta Paraninfo, pianista, direttrice di coro e docente di conservatorio; Carmelo Chillemi, compositore e docente di composizione al conservatorio; Sabrina Simoni, pianista, didatta e direttrice del piccolo coro dell’antoniano.

Le prime due serate: domenica 7 e martedì 9 luglio saranno dedicate alla rassegna non competitiva che, anche quest’anno si svolgerà nello spazio antistante il duomo antico del castello. La prim dedicata alla musica profana (rinascimentale, barocca, contemporanea XX e XXI secolo), la seconda al pop e folk di qualsiasi genere e periodo.

Giovedì 11 luglio il bastione di Santa Maria sarà lo scenario della sezione concorso di musica sacra, con un’unica prova e un programma da realizzare a cappella.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio spazio alla competizione principale per l’assegnazione del trofeo InCanto Mediterraneo con cerimonia finale di premiazione. InCanto Mediterraneo rappresenta da sempre un palco privilegiato per promuvere non solo la musica in tutte le sue forme, ma anche la bellezza e la cultura di Milazzo ad un pubblico prevalentemente internazionale. La VI edizione del festival sarà anche veicolo di messaggi importanti: inclusione, valorizzazione culturale, salvaguardia ambientale.

In occasione dei 10 anni dall’ideazione del festival, ci sarà un programma ancora più ricco e trasversale.

Martedì 9 ospite speciale il cast di “Forever, il Musical” per un medley tratto dall’opera “Dear Evan Hansen” a cura dell’associazione “Buona la Prima” di Milazzo: un colossal che parla soprattutto ai più giovani dell’uso a volte sconsiderato di internet e social network e di temi delicati quali la depressione giovanile.

La suspense della serata finale di premiazione – Sabato 13 luglio – sarà invece accompagnata dalle coinvolgenti note di Salvatore Crisafulli alla Fisarmonica e Giuseppe Gianforte al Clarinetto.

Non mancherà l’arte con la mostra “Mediterranean…i colori della Sicilia” di Salvo Currò dal 6 al 14 luglio nel duomo antico. L’internazionale artista milazzese, le cui opere sono arrivate a Bruxelles e Berlino, per poi oltrepassare anche l’Oceano animando mostre a Los Angeles e in America, farà conoscere negli incantevoli spazi del castelo la sua arte pittorica dall’inconfondibile codice stilistico: un tratto veloce a china, quasi una foto di angoli e scorci dell’isola che poi si animano con i colori e i giochi di luce in acquerello.

Protagonista indiscussa è la nostra Sicilia con pupi, carretti, teste di moro, paladini e altri immagini tradizionali ma anche la sua natura con i vivaci e inconfondibili colori e la rappresentazione dei tanti pesci che popolano il Mare Nostrum.

Un’altra mostra sarà quella fotografica “Milazzo è fatta a scale” a cura di Italia Nostra che dal 6 al 14 luglio sarà ospitata nella cripta del duomo antico. Un emozionante percorso visivo racconterà per immagini le scale e i percorsi della città, cercando di coglierne la memoria e il presente, alla scoperta di una delle aree urbane più pregevoli di Milazzo che si vorrebbe recuperata e valorizzata.

InCanto Mediterraneo ha adottato “Siso”, il capodoglio ritrovato nel 2017 nel mare delle Eolie impigliato in una rete illegale, diventato poi protagonista del progetto che ne porta il nome, promosso dal biologo Carmelo Isgrò. In collaborazione con il Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina, Isgrò ne ha analizzato il corpo intriso di plastica e altri detriti, e recuperato le ossa, donandogli di fatto una seconda vita. Grazie ad un’importante raccolta fondi, “Siso”, che è esposto nel Bastione di Santa Maria all’interno del Castello, sta diventando un importante veicolo di sensibilizzazione sui temi di educazione ambientale e protezione del mare, a cui anche il Festival contribuirà a dare meritata risonanza.