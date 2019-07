Catania: tolleranza zero per i motociclisti senza casco

Tolleranza zero per i motociclisti senza casco da parte degli agenti della polizia di Catania che, su disposizione del prefetto Sammartino, stanno effettuando servizi disposti dal questore Mario Della Cioppa.

Da ieri sono stati attuati presidi interforze nel cuore del quartiere San Cristoforo e nell’area di Corso Sicilia dove è stato posto un forte accento anche sul contrasto all’abusivismo commerciale e sull’onnipresenza dei posteggiatori abusivi, la cui attività non è contemplata in alcun ordinamento e sfocia in atti di intolleranza nei riguardi degli automobilisti.

I dispositivi schierati sul territorio sono interforze sfruttando al massimo le competenze di settore. È in atto un giro di vite nei confronti di chi viola l’obbligo dell’uso del casco di protezione alla guida di motocicli e ciclomotori.

Una vera e propria piaga, quella del mancato uso del casco, che rappresenta una “bandiera” di illegalità e di spregio per le norme di legge; una sfacciata dichiarazione di superficialità e noncuranza civica che risalta agli occhi come la prima delle cause dell’insicurezza percepita sin da quanti si trovino a visitare la città da turisti, sia da parte dei catanesi, la stragrande maggioranza, che le regole le rispettano e che pretendono che vengano rispettate da tutti.

In realtà indossare il casco è non solo una regola civica basilare, ma una norma salvavita da mettere in pratica sempre.

Attraverso l’accurata rivisitazione delle modalità di intervento, e grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine che vede schierati fianco a fianco polizia, carabinieri, finanza e polizia locale, si realizza un valido strumento operativo che permette il capillare controllo delle diverse aree cittadine nelle quali si riscontra questo genere di violazione che attraversa tutta la città di Catania.

Verranno utilizzati: controllo su strada, fotografie crono-geolocalizzate che costituiranno fonte di sanzione differita. Chi penserà di averla fatta franca, dunque, potrà vedersi recapitare a casa una multa salata per il mancato utilizzo del casco di protezione.

Aumenteranno anche le sanzioni per la mancata copertura assicurativa, di revisione del veicolo. Tolleranza zero, dunque, per le strade della città di Catania. Si preannuncia un’estate rovente.