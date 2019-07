Giardini Naxos (Me): al via “E State al Museo”

“E State al Museo”, i laboratori estivi per i bambini e famiglie in vacanza al museo archeologico di Naxos a Giardini naxos, nel messinese, partono ogni sabato con la formula dell’imparare giocando la storia e la cultura degli antichi greci. Nove gli appuntamenti in programma.

Il progetto estivo è elaborato da Civita Sicilia ed è dedicato ai bambini e indirettamente alle famiglie in vacanza e villeggianti e residenti. Ogni sabato, nel museo di Naxos, dalle 16.30 alle 18.00, per bambini tra i 5 e i 10 anni di età. Un programma per sognatori e avventurosi che si addentreranno fra gli scavi oppure fra i miti delle costellazioni.

I laboratori, affidati ad un team di giovani archeologhe, si svolgeranno ogni sabato pomeriggio e includono una visita guidata alle collezioni del museo di Naxos. Il costo è di 3 euro a partecipante e occorre prenotarsi telefonando al numero 335 730 4378 oppure inviando una email a didattica@civitasicilia.it.

Primo appuntamento sabato 6 luglio con “Archeologiocando”, un laboratorio per scoprire i segreti del mestiere di archeologo simulando una vera campagna di scavo nell’apposita spazio di gioco realizzato all’interno dell’area archeologica di Naxos: si imparerà il metodo stratigrafico e quella per la documentazione del sito, tramite la simulazione di alcune delle principali attività dell’archeologo.

Il calendario dei prossimi appuntamenti vede: 6/7 Archeologiochiamo (il mestiere dell’archeologo in uno scavo simulato); il 13/7 Mosaicista per un giorno (si realizzerà un mosaico); il 20/07 Mythos quante storie da scoprire (viaggio fra i miti greci); il 27/07 Oikos: alla scoperta della casa greca (com’erano costruite le case degli antichi greci); il 3/08 Pronti a navigare (esplorando metodi e materiali di costruzione delle navi antiche); il 10/08 Mitologie stellari (in vista della Notte di San Lorenzo, si studieranno i miti delle costellazioni realizzandone gli schemi durante il laboratorio); il 17/08 Ceramista per un giorno (manipolazione della creta per creare un vaso d’argilla); 24/08 Alla ricerca del tesoro perduto (una vera caccia al tesoro antico nel parco archeologico); infine il 31/08 Racconti d’altri tempi (laboratorio di lettura e ascolto su leggende e fiabe dell’antichità).