Gela (Cl): nigeriano blocca rapinatore

È stato un cittadino nigeriano a bloccare un rapinatore che era entrato armato e con il volto coperto in un supermercato a Gela, nel nisseno.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.40, un minorenne, travisato da un casco e armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno di un supermercato nel quartiere Marchitello, intimando al cassiere di consegnargli l’incasso. L’improvvisa reazione di un cittadino nigeriano che era fuori dal supermercato ha impedito l’evento criminoso.

Lo straniero ha bloccato il minore e nel corso della colluttazione l’arma utilizzata dal ragazzino è caduta a terra frantumandosi rivelandosi così un’arma giocattolo.

In soccorso del nigeriano è giunto un finanziere del gruppo di Gela fuori dal servizio e, immediatamente dopo, due pattuglie della polizia di Stato del commissariato in servizio di controllo del territorio, che hanno ammanettato e arrestato il rapinatore. Condotto presso gli uffici della polizia, il giovane è stato identificato e condotto all’istituto penale per i minorenni dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.