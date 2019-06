Taormina (Me): arriva la stilista che rispetta la natura

Arriva in Sicilia Margherita De Cles, la stilista eco sostenibile che usa la seta “vegana”. La stilista ha inaugurato recentemente un pop-up a Londra e presentato la sua collezione alla fashion week di Reggio Calabria.

Margherita De Cles è definita stilista eco-sostenibile perché i suoi capi, ispirati all’Oriente e ai colori delle terre dei marajah, coniugano qualità dei tessuti con rispetto dell’ambiente e della natura.

Una chiave di lettura nuova che sa interpretare la moda femminile con l’avanguardia dei materiali ecologici, che fanno acquisire all’abito un valore sociale senza togliere eleganza, raffinatezza e stile grazie all’utilizzo della seta vegana detta ahimsa, tessuto pregiato grezzo color avorio che significa appunto non violenza e alle sarte specializzate in alta sartorialità.

Nel corso della produzione di questa seta speciale non si immergono i bozzoli nell’acqua bollente uccidendo le farfalle, ma si attende la liberazione della farfalla dal bozzolo senza insistere violentemente sul suo ciclo di vita.

Un’attesa rispettosa della naturale e volontaria metamorfosi del baco in farfalla per poi raccogliere il filo come fosse una fibra, da rifilare in un secondo momento a cura delle sapienti mani di donne dei villaggi rurali indiani. Una precisa e rigorosa scelta compatibile con la salvaguardia del pianeta che persino Papa Francesco ha apprezzato in occasione di una veste disegnata per lui e consegnatagli personalmente.