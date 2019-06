Falcone (Me): droga nello zaino, arrestato

Aveva nascosto insieme al pane in uno zaino ben 60 grammi di marijuana. I carabinieri della stazione messinese di Falcone hanno arrestato un 42enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno notato l’uomo a bordo di un ciclomotore, con indosso uno zaino da motociclista, percorrere via Nazionale nel comune di Falcone con atteggiamenti sospetti che hanno indotto i militari a fermare il centauro per un controllo. La perquisizione personale effettuata sul postoh a permesso ai militari dell’Arma di rinvenire un involucro in plastica contenente droga del tipo marijuana del peso di 60 grammi, nascosta nello zaino insieme ad un sacchetto contenente del pane.

La perquisizione, estesa anche all’abitazinoe del 42enne, ha permesso di rinvenire un altro grammo di marijuana e di un bilancino di precisione. Per il moemnto l’uomo è stato accompagnato ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.