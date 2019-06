Gravina (Ct): ciclismo, al via il primo trofeo Sant’Antonio da Padova

Misure straordinarie e regolamento del traffico a Gravina di Catania in occasione del primo trofeo Sant’Antonio da Padova città di gravina gara ciclistica che si terrà nel circuito cittadino.

“L’evento, organizzato dall’associazione sportiva Praky Bike in collaborazione con l’assessorato allo aport e con il patrocinio del comune di Gravina di Catania, è riconosciuto come prova di campionato provinciale strada Acsi Ciclismo Catania. Il raduno dei partecipanti – si legge in un comunicato dell’amministrazione – è previsto alle ore 11.00 presso piazza Libertà, nel centro urbano di Gravina. Il percorso di gara si sviluppa in giri da 3 chilometri ciascuno percorrendo via Etnea, via Bellini, via Valle Allegra, via Milanese e nuovamente via Etnea”.

Previste due manche di gara: la prima di 14 giri con partenza alle 13.30 e la seconda di 15 giri con partenza alle 15.00.

“Dopo il passaggio del giro d’Italia lo scorso anno, il ciclismo torna a Gravina con un’iniziativa che coinvolge la nostra città e le sue strade, che per una domenica saranno libere dalle automobili e vedranno sfrecciare le bici e i ciclisti in gara – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso– l’amministrazione ha predisposto tutte le misure necessarie affinché la competizione si svolga nel migliore dei modi. Naturalmente ci sarà bisogno della collaborazione dei cittadini che invitiamo a rispettare le prescrizioni straordinarie sul divieto di sosta e sul divieto di traffico veicolare nelle zone interessate dal circuito.

Desidero ringraziare il comandante della nostra Polizia municipale Michele Nicosia per il coordinamento delle attività di controllo che impegneranno i nostri vigili urbani, il vicesindaco con delega alla Viabilità Rosario Condorelli, il responsabile dell’Ufficio speciale Manutenzioni e Sicurezza Salvo Contrafatto e il vice Marco Scalirò che hanno predisposto l’ordinanza esecutiva per disciplinare il traffico veicolare”.

Gli ha fatto eco l’assessore allo sport Patrizia Costa: “Con questa prima edizione inauguriamo il trofeo ciclistico dedicato al nostro Santo Patrono – ha dichiarato – grazie anche al lavoro svolto da Salvo Maugeri, presidente dell’associazione Praki Bike nonché direttore della gara. Saranno presenti anche i volontari dell’associazione sportiva, muniti diabbigliamento riconoscibile, per garantire la tutela partecipanti, e il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione”.

Di seguito le prescrizioni che saranno in vigore in occasione dello svolgimento della gara:

Domenica 16 Giugno 2019, dalle ore 12.00 alle ore 18.00

DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta nelle vie Etnea ( tratto compreso tra la via Milanese e la via Bellini), Bellini, Valle Allegra e Milanese.

Domenica 16 Giugno 2019, dalle ore 13.15 alle ore 18.00

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, della vie Etnea ( tratto compreso tra la via Milanese e la via Bellini), Bellini, Valle Allegra e Milanese

Domenica 16 Giugno 2019, dalle ore 13.15 alle ore 18.00