Catania: Doppiavela Lotto club ai quarti di finale

Al tennis club di catania si sta svolgendo la Doppiavela lotto cup giunta alla dodicesima edizione. Si tratta di un torneo di tennis a squadre per dipendenti della polizia di Stato. Una gara giunta ai quarti di finale.

Dopo i gironi all’italiana che hanno favorito le squadre catanesi raggruppandole in un unico blocco, tra tutte è spiccata la formazione della Questura. Team capitanato da Sergio Salmeri che ha condotto indisturbato il cammino verso la semifinale lasciando a secco tutte le sue avversarie. Proprio Venerdì nel pomeriggio li vedrà impegnati in semifinale con molta probabilità contro i detentori in carica, la squadra capitolina.

Dall’altro fronte Pordenone è riuscita ad imporsi su tutti, ma con grandissimo equilibrio, estromettendo il team di Napoli, relegando così i partenopei a disputare l’incontro dal 5°-8° posto dove ad attenderli c’è già il team dei “The Guardians” di Giuseppe Grasso. In foto credit Bruphoto il team di doppio composto da Fazzino Catalano e l’otsider Renato Morabito.