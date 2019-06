Palermo: accordo di collaborazione tra la fondazione Federico II e Ucsi

La fondazione Federico II di Palermo e l’Ucsi Sicilia hanno stretto un accordo di collaborazione per sviluppare iniziative culturali, di formazione, focus e studio.

L’accordo è stato firmato a Palermo da Patrizia Monterosso, direttrice generale della fondazione Federico II e dal dottor Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi Sicilia, unione cattolica stampa italiana. L’accordo si svilupperà nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e competenze, per collaborare ad iniziare e perseguire obiettivi di comune interesse, in settori e materie, come le attività di formazione, studi e ricerche di alta qualità.

L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere i nuovi media e i social, la cultura del pluralismo accompagnando i processi di innovazione e contribuire a rafforzare il ruolo della fondazione Federico II e dell’Ucsi Sicilia, come motore dell’innovazione e promotore di cultura.

La dottoressa Monterosso, dopo la firma del protocollo d’intesa, ha evidenziato l’importanza della fondazione nel panorama culturale. Inoltre, sono state ricordate le finalità dell’accordo che sono mirate alla definizione delle modalità per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative a sostegno del comparto regionale della cultura e della comunicazione.

Per il presidente Interdonato “in Sicilia siamo i custodi di un grande patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico, unico al mondo, che dobbiamo curare, promuovere e valorizzare, per fare ciò c’è bisogno di grande attenzione e di una buona comunicazione.

Uno dei nostri obiettivi è quello di formare giornalisti capaci di comunicare e diffondere con efficacia la buona notizia, la nostra Sicilia con la sua grande bellezza e i valori cristiani. Il protocollo d’intesa – conclude Interdonato – ci permetterà per la prima volta di sviluppare insieme i nostri programmi, di crescere e di interagire con una prestigiosa istituzione di ampio respiro internazionale”.