Capo d’Orlando (Me): PA social in tour, corso Linkedin

Unica tappa siciliana a Capo d’Orlando, nel messinese, del “PA social in tour”. Si tratta di un’iniziativa curata dalla prima associazione italiana dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, condotta attraverso social network, chat, tutti gli strumenti innovativi del web.

Appuntamento venerdì 14 giugno alla biblioteca comunale di via del Fanciullo con un workshop dedicato all’utilizzo dei social media, in particolare Linkedin, per enti e aziende pubbliche.

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere e sviluppare un positivo e sempre più professionale utilizzo di Linkedin per il settore pubblico. Un mix tra formazione, divulgazione, scambio di buone pratiche per far conoscere al meglio le opportunità offerte dal social network.

Dopo i saluti dell’assessore al turismo, Sara La Rosa e del presidente di PA social, Francesco Di Costanzo, seguiranno gli interventi di Alessandra Gallo, responsabile PA di Linkedin Italia e di alcuni casi di buone prassi in Sicilia a cura del coordinamento regionale dell’associazione.

“E’ un evento di grande interesse e attualità – afferma l’assessore La Rosa – d’altra parte è inevitabile per le amministrazioni locali confrontarsi con il mondo della nuvoa comunicazione legato agli strumenti web e social che sono in costante evoluzione. Il workshop di venerdì sarà dedicato alla conoscenza dell’utilizzo professionale di Linkedin per il settore pubblico e il fermento attorno a questo social network tornerà utile sia per creare una pubblica amministrazione sempre più aperta anche ai rapporti con il cittadino, sia nell’ottica della promozione della nostra Capo d’Orlando”.