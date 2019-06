Gravina (Ct): appalto manutenzione del verde pubblico, al via le manifestazioni d’interesse

È stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio annuale di manutenzione del verde pubblico a Gravina di Catania. A renderlo noto è il primo cittadino Massimiliano Giammusso.

Il bando servirà ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. La richiesta di offerta verrà effettuata avvalendosi del Mepa, mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Saranno ammessi a presenare domanda gli operatori iscritti nella piattaforma alla categoria servizi di manutenzione del verde pubblico. “L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per un anno – specifica il vicesindaco con delega al verde pubblico, Rosario Condorelli – abbiamo inoltre previsto la clausola sociale di inserimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente per garantire la stabilità occupazionale delle otto unità lavorative presenti”.

La manifestazione di interesse, redatta secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Gravina, dovrà arrivare all’Ente entro le 12.00 del 24 giugno all’ufficio autonomo speciale manutenzioni del comune tramite posta elettronica certificata.