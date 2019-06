Catania: il Confali chiede un incontro al prefetto

Il risanamento della Pubbliservizi spa di Catania versa in uno stato negativo. Per questo il Confali ha chiesto un incontro al prefetto di Catania, Claudio Sammartin per mercoledì 12 giugno alle 09.30.

Il neo commissario della Pubbliservizi Spa, avvocato Maria Virginia Perazzoli sta di fatto, disattendendo il piano di risanamento della partecipata individuato dal precedente commissario giudiziario e gradito dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania, questo atteggiamento determina grave nocumento alle possibilità di salvezza della partecipata e quindi delle garanzie dei livelli occupazionali.

Questa è la motivazione che sta alla base del presidio dei lavoratori della Pubbliservizi, organizzato dal sindacato Ali Confali per mercoledì 12 giugno a partire dalle 09.30. Il sindacato ha inoltre chiesto un incontro al prefetto Claudio Sammartino per rappresentare le difficili condizioni in cui ersa lo stato di risanamento della società etnea.

“A maggio scorso, il Mise ha bocciato definitivamente la cassa integrazione praticata dal neo commissario senza prima procedere ai tagli degli sprechi e dei livelli illegittimamente assegnati, con la riqualificazione del personale e, soprattutto, con la definizione della macrostruttura aziendale”. Lo dice Maurizio Grosso, segretario generale Ali Confali.

“Mensilmente, la Pubbliservizi – prosegue il segretario – subisce penalità rispetto le commesse affidategli poiché non riesce ad onorare i tempi di consegna e, addirittura, in alcun settori, dette penalità superano i costi necessari a pagare gli stessi stipendi. Ciò avviene, nonostante il neo commissario abbia accordato ai sindacati compiacenti, il riconoscimento di premialità contrattuali per i dipendenti”.