Augusta (Sr): ritorna l’appuntamento con la musica lirica

Ritorna ad Augusta, nel siracusano, l’appuntamento con la musica lirica fortemente voluto dal maestro Marcello Giordani eYap+. Dopo Cavalleria Rusticana e Pagliacci è il turno di Tosca, opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giocosa e Luigi Illica.

L’appuntamento è per il 27 luglio alle 20.30 in piazza Duomo. Un felice ritorno per la regia che verrà affidata all’estro di Enrico Stinchelli (autore per la Rai) che ha già curato l’Elisir d’Amore ad Augusta nel 2016.

Nel cast vestirà i panni della protagonista Floria Tosca, la soprano Tea Purtseladze, il pittore Mario Cavaradossi sarà il tenore Marcello Giordani, mentre il barone Scarpia sarà affidato a Pierluigi Dilengite. Tra i comprimari: Angelo Sapienza (Cesare Angelotti), Gianni Giuga (sagrestano e il gendarme Sciarrone), Riccardo Palazzo (agente di polizia Spoletta), Erald Stellino (carceriere). A dirigere l’orchestra sarà il maestro Antonino Manuli.

Numerosissima la famiglia dei cori che vede capofila il Coro lirico siciliano diretto dal maestro Francesco Costa, la corale Euterpe con la maestra Rosy Messina, la corale polifonica Iubileum diretta dal mestro Luigi Trigilio, l’Ensemble ottava nota diretto da Carmela Caramagno; la corale Tetrachodus di Pachino, diretta dalla maestra Lucia Franzò; il coro polifonico Discantus diretto dal maestro Salvatore Sampieri; il coro Incanto di voci bianche di Scordia diretto dalla maestra Alessandra Lussi e il coro di voci bianche della Yap diretto dalla maestra Antonietta Salanitro. Aiuto regia sarà Mariarita Zappalà, la scenografia di Paola Avallato.Service audio luci: Mac Service di Maurizio Cianchino.

La novità di quest’anno è la tecnologia del videomapping, curata dall’architetto palazzolese, Elisa Nieli che porterà l’ambientazione romana a fondersi cno le strutture augustane. Il duomo diventerà la basilica di Sant’Andrea della Valle, palazzo Farnese e, infine, Castel Sant’Angelo.

Un esperimento, quello del videomapping, già testato con grande successo per la festa del santo patrono di Augusta. “Ho sempre pensato che la parola data abbia un peso enorme – afferma Marcello Giordani – quest’anno la coincidenza con una grande produzione, Turandos ci vedrà impegnati il 3 agosto al teatro greco di Siracusa e il 3 settembre al teatro antico di Taormina, poteva essere un ottimo motivo per rimandare Tosca all’anno prossimo. La gioia delle persone e la loro attesa merita questo immenso sacrificio in termini economici e fisici. Ringrazio gli sponsor che ci stanno supportando con generosià. Il ricavo dei biglietti, tolte le spese, andrà in beneficienza alla Caritas di Augusta”.

Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, commenta così il patrocinio del comune sottolineando che “cotinua il sodalizio felice con il mastro Giordani che ogni anno, generosamente, offre degli spettacoli di altissima qualità. Dal canto nostro cercheremo di collaborare per supportare la buona riuscita della manifestazione”. Anche l’assessore alla cultura, Giusi Sirena, si associa al commento del sindaco: “siamo veramente onorati di poter condividere con il maestro Giordani questo evento che testimonia, ancora una volta, il suo amore per la città di Augusta”.