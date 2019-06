Palermo: una lezione sul restauro conclude il corso di storia dell’arte di BCsicilia

Domani alle 10.00 si concluder il corso di storia dell’arte sul Quattrocento in Sicilia. Un appuntamento promosso da BCsicilia in collaborazione con la residenza universitaria Segesta.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, si terrà l’ultima lezione dal titolo “Conservare e mostrare, azini conciliabili nei beni culturali”.

Relatrice sarà Roberta Civiletto, restauratrice della soprintendenza per i beni culturali di Palermo. AL termine della conferenza saranno consegnati gli attestati di partecipazione. L’incontro si svolgerà nella residenza universitaria Segesta in via Gaetano Daita 11 a Palermo.

Dal 28 al 30 giugno è prevista la visita guidata a Firenze.