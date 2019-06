Catania: medaglia d’oro al valore dell’Arma per il maresciallo Agosta

Medaglia d’oro al vaore dell’Arma dei carabinieri per il maresciallo maggiore aiutante Alfredo Agosta, ucciso in un agguato mafioso a Catania nel 1982.

Ieri, durante la cerimonia del 205esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri a Palermo, presso il comando legione carabinieri Sicilia, è stata conferita al maresciallo Alfredo Agosta, il massimo riconoscimento dell’Arma che premia atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dai carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire incidenti o ad attenuare le conseguenze; ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all’Arma con la seguente motivazione: “Con eccezionale ed esemplare sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare due pericolosi malviventi armati di fucile e di mitragliatore, che si erano resi autori dell’omicidio di un pregiudicato, venendo a sua volta colpito mortalmente nel corso della sparatoria. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere”.

Il riconoscimento è stato ritirato dal figlio Antonio, anch’egli maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri. Il maresciallo Agosta è il militare appartenente alle forze dell’ordine più decorato d’Italia. Questa onorificenza, si aggiunge alla Medaglia d’oro al Merito civile, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri ai Decreti di vittima del Dovere e vittima della criminalità organizzata.