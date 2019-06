Scicli (Ag): pulizia straordinaria fino al convento della Croce

Agesci Scicli 1, Club Unesco, Esporambiente, FAI gruppo di Scicli, Legambiente Scicli kiafura, Mediterranean Hope-Casadelleculturescicli, Pro Loco Scicli, Tanit Scicli, in collaborazione con il Comune di Scicli, promuovono una pulizia straordinaria della via che dal quartiere di San Giuseppe porta alla chiesa del Calvario sino al convento della Croce, per il prossimo 9 giugno.



Al fine di rendere maggiormente fruibili a residenti e turisti (anche in vista della prossima stagione estiva) alcuni dei luoghi tipici del territorio, da sempre particolarmente suggestivi e carichi di tradizione per tutta la comunità, abbiamo deciso di dedicare una mattinata al recupero di questi luoghi da valorizzare e rilanciare nell’ambito delle offerte di promozione turistica di Scicli.

L’incontro è stato fissato per domenica 9 giugno, alle ore 8.30, dinanzi la chiesa di San Giuseppe.