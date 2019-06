Catania: domani al via il festival siciliano della famiglia

Partirà domani a Catania da piazza Università il festival siciliano della famiglia. È dalla Sicilia, la regione tra le più colpite d’Italia da crisi demografica, denatalità, fuga di cervelli e difficoltà di conciliazione per le donne tra vita privata e lavoro, che associazioni e organizzazioni rivendicano il loro ruolo di connettori sociali tra enti pubblici e cittadini per costruire un percorso che porti la regione a identificarsi come un territorio a misura di famiglia.

Un cambio di paradigma, considerare la famiglia non più come mera destinataria di servizi sociali, ma come fonte di benessere e risorsa vitale per generare sviluppo.

È questa la richiesta del festival siciliano della famiglia che, per il secondo anno consecutivo, animerà Catania dal 7 al 9 giugno prossimi con approfondimenti, workshop, momenti culturali e di animazione.

L’appuntamento, dal titolo “Per servire, servire”, è un prodotto collettivo realizzato dalle oltre 120 organizzazioni aderenti al forum regionale delle associazioni familairi e vuole essere un punto di incontro e di confronto tra tutte le forze in campo, istituzionali, associative e produttive per promuovere politiche familiari in Sicilia.

In programma focus tematici, occasioni di scambio e workshop dedicati. Il festival è costruito su un mosaico di appuntamenti con 9 sessioni tematiche, oltre 60 testimonianze e tantissime occasioni di scambio all’interno dei quali toccare il tema famiglia su diverse sfaccettature: giovani, lavoro, salute, piani famiglia comunali, educazione, accoglienza, anziani e infanzia.

Il taglio del nastro è previsto alle 17.30 a piazza Università con i saluti istituzionali di Dario Micalizio, presidente regionale del Forum; Salvo Pogliese, sindaco di Catania; Francesco Basile, rettore dell’università di Catania; Salvatore Gristina, arcivescovo della diocesi di Catania; monsignor Fragnelli, responsabile per la pastorale familiare Cesi; Salvatore Bonaccorsi, presidente dell’alleanza evangelica italiana; Luciano Malfer, direttore dell’agenzia per la famiglia della provincia autonoma di Trento; Bernadette Grasso, assessore regionale agli enti locali; Antonio Scavone, assessore regionale alla famiglia; Gigi De Palo, presidente nazionale forum delle associazioni familiari; Regina Maroncelli, presidente Elfac European large famiglie confederation. Saranno inoltre presenti i sindaci di alcuni comuni siciliani e i rappresentanti del festival della famiglia di Trento a cui gli organizzatori siciliani si sono ispirati come modello.

A partire dalle 18.30, poi, nell’aula magna dell’ateneo di Catania, la tavola rotonda moderata da Ruggero Sardo, dal titolo “Le politiche familiari”. Un’intesa trasversale, amministrazioni e istituzioni a confronto. Amministratori e istituzioni non saranno semplici osservatori, ma parteciperanno alle sessioni tematiche, rispondendo alle richieste del Forum e confrontandosi sul network dei comuni amici della famiglia, rete di comuni che a livello nazionale intende promuovere politiche per il benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dalla provincia autonoma di Trento e sull’istituizone del registro regionale.

Animazione e momenti di spettacolo in programma. Non solo temi e approfondimenti. Il festival vuole anche essere un’occasione per permettere alle famiglie di assistere gratuitamente a momenti di spettacolo e animazione. In programma laboratori per bambini, un’area gioco animata dalla Lego e spettacoli serali per grandi e piccini. Non mancheranno le frizzanti esibizioni della palestra Vivi in energia e del gruppo folcloristico i Figli dell’Etna.

Si potrà partecipare all’evento iscrivendosi gratuitamente nella sezione dedicata alla pagina www.siciliafamiglia.it. Con un piccolo contributo di 10 euro si riceverà anche un kit con zainetto, cappellino, maglietta e catalogo. In quei giorni la metropolitana di Catania mette a disposizione per il periodo del festival i family ticket, quattro biglietti giornalieri a prezzo ridotto.