Catania: in città il 12° torneo nazionale a squadre di tennis per poliziotti

Per la prima volta ha lasciato il litorale di Bibione per sbarcare a Catania la dodicesima edizione del torneo nazionale a squadre di tennis per i dipendenti della polizia di Stato.

Dal Veneto in Sicilia dunque. A Catania dall’11 al 15 giugno prossimi, poliziotti in servizio e in quiescenza provenienti da Veneto, Lazio, Friuli, Lombardia, Campania e Sicilia, si troveranno nei campi del tennis club Catania di viale Kennedy per contendersi la Doppiavela Lotto cup.

Nel corso della presentazione dell’evento sarà presentato in anteprima il libro “Poliziotto pentito” di Giuseppe Di Gregorio, calatino di nascita, neo pensionato e capitano del team milanese che racconta i suoi 40 anni di servizio meneghino.

Dice Vittorio Feltri “Non chiamatelo romanzo poliziesco perché qui di romanzato non c’è nulla e l’azione è autentica”.

Appuntamento al Tc Catania per le 11.00 di martedì prossimo 11 giugno.