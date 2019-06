San Vito Lo Capo (Tp): bandi per la gestione di 3 aree di sosta

Il comune di San Vito Lo Capo, centro balneare del trapanese, ha pubblicato i bandi di gara per la gestione di tre aree di sosta ricadenti nel territorio e della spiaggia di Baia Santa Margherita.

La gestione dei servizi è totalmente a carico dei concessionari che introiteranno i soldi delle tariffe giornaliere per il parcheggio stabilite dal comune. Un altro bando riguarda l’affidamento del servizio estivo di bus navetta.

“La nostra amministrazione – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino – punta a migliorare l’efficienza dei servizi e tramite il loro affidamento a privati a produrre anche degli utili da reinvestire sul territorio. Ad esempio, con le entrate provenienti dalla gestione dei parcheggi, finanzieremo le spese per il bus navetta che collegherà le aree di sosta con il centro città.

Con regole certe – prosegue il primo cittadino – abbiamo voluto rivisitare il sistema dei parcheggi, nel centro abitato e nelle frazioni, per renderlo più ordinato ed efficiente, specialmente nel periodo estivo quando giungono migliaia di veicoli. Allo stesso tempo, abbiamo predisposto strisce di colore bianco nelle arterie che erano prive di segnaletica orizzonte o dove c’erano stati gialli inutilizzati ed un parcheggio gratuito nella zona del cimitero”.

Il primo bando riguarda l’“Affidamento della gestione, in via sperimentale, delle due aree di sosta di Baia Santa Margherita e altri servizi accessori per due anni”. Oltre ai due parcheggi, il bando prevede la gestione dei 1000 mq di spiaggia denominata “Rina di Macari”. L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio di assistenza bagnanti, il collegamento tra le due aree di sosta, il controllo dei due varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato che entrerà in vigore dal 15 giugno, il posizionamento e la pulizia di bagni chimici e della spiaggia.

Per l’aggiudicazione del servizio è prevista, ai sensi di legge, la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa. L’importo a base d’asta è di 70 mila euro. Le ditte interessate dovranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 13:00 dell’11 Giugno 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Savoia n.167

Con gli altri due bandi di gara, l’amministrazione comunale intende avviare la gestione delle aree a parcheggio di via La Piana/via La Goulette (1500 posti), per un importo a base d’asta dell’appalto di 40 mila euro a libero rialzo, e di Bue Marino (200 posti), per 10 mila euro. In entrambi i casi, il servizio verrà affidato dal 15 giugno al 30 settembre 2019. Le istanze di partecipazione vanno presentate entro le ore 13:00 dell’12 giugno 2019. Gli aggiudicatari dovranno provvedere a realizzare, tra le altre cose , gli stalli per la sosta dei mezzi, a collocare bagni chimici nonché a garantire la pulizia e la vigilanza delle aree loro assegnate.

Infine scade il 14 giugno alle ore 12,00 il bando di gara per l’affidamento del servizio di bus navetta per la stagione estiva 2019. L’importo a base d’asta è di 100.940,00 escluso IVA. Il criterio di selezione delle offerte è con il massimo ribasso. Il servizio di trasporto urbano sarà gratuito. I bandi sono consultabili sul sito internet www.comune.sanvitolocapo.tp.it