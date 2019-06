Randazzo (Ct): operazione antidroga, 2 arresti

I carabinieri a Randazzo, nel catanese, hanno arrestato due persone e sequestrato diverse piantagioni di canapa indiana. I militari della compagnia di Randazzo, coadiuvati dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e dal nucleo cinofili di NIcolosi, per fronteggiare efficacemente il traffico illecito di droga, hanno battuto palmo a palmo le zone agresti del territorio di competenza.

È stato arrestato un 29enne del posto perché ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illecita di droga. A seguito della perquisizione eseguita in un fondo agricolo di proprietà del giovane randazzese, in contrada Fortino a Mojo Alcantara, i militari hanno scoperto una maxi piantagione organizzata in serre, composta da 3.500 piante di canapa indiana di varia metratura.

Le operazioni, estese anche alla residenza e ad altri immobili di pertinenza del reo, ubicate a Randazzo in contrada Calderara e via Cellini, hanno permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare più di un kg di marijuana, diversi bilancini elettronici di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in vendita.

Un 30enne è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato più di 700 grammi di marijuana, diverse piante di canapa indiana, nonché lampade e specchi utilizzati per la coltivazione indoor.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari. Scoperta un’altra piantagione di canapa indiana in contrada Dagala Longa a Randazzo. Qui i militari hanno trovato e sequestrato, nascosti tra la vegetazione, 250 bicchierini in plastica cno del terriccio e dei germogli di canapa indiana conservati all’interno di un piano rialzato in legno di circa 6 metri per un metro, coperti da una rete metallica per proteggerli verosimilmente dai volatili o da altri piccoli animali. C’erano anche delle taniche d’acqua, un serbatoio da 1000 litri e sacchi di terriccio accuratamente accatastati, tutti mimetizzati tra la vegetazione.

È stato il fiuto del labrador Ivan, nei pressi della vecchia stazione San Teodoro, della linea Randazzo-Mojo Alcantara, ben nascosti all’interno dei muretti a secco, 3 recipienti in vetro contenenti complessivamente circa 400 grammi di marijuana.

L’operazione antidroga è avvenuta a pochi giorni di distanza dall’arresto di un uomo che, per evitare di essere trovato in possesso della droga, alla vista dei carabinieri, ha ingoiato diversi grammi di cocaina contenuta in un condom