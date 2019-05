Milazzo (Me): Il Majorana vola a Milano

Gli studenti dell’istituto Ettore Majorana di Milazzo (Messina) volano a Milano per la finale nazionale #bizfactory19, il premio regionale “ja school of the year 2019”.

L’ambito riconoscimento è stato assegnato alla scuola mamertina in occasione della fiera regionale del programma #impresaInAzione, organizzata a Catania da Junior achievement. Il progetto ha coinvolto 13 classi terze per un totale di oltre 300 alunni che in questo anno scolastico hanno potuto apprendere dei concreti processi di lavoro reale anche in ambito gestionale.

Alla base del programma didattico la cultura imprenditoriale, espressa dagli allievi del Majorana con la costituzione di 13 startup capaci di trattare aspetti importanti come la creatività, l’innovazione, il rispetto e la valorizzazione delle risorse materiali e umane.

Il prestigioso riconoscimento è andato all’istituto tecnico di Milazzo, da sempre vicino al mondo del lavoro. la classe terza A meccatronica, guidata dalla professoressa Pilato, è la migliore impresa JA Sicilia con la startup Easy Squeeze JA che ha ideato SquEasy, la cannuccia riutilizzabile per bere il succo direttamente dal frutto.

L’idea imprenditoriale vincitrice fra oltre 40 team provenienti da tutta la regione permette a questi studenti di volare in autonomia a #bizfactory19, la finale nazionale in programma il 3 e 4 giugno a Milano. Nel capoluogo lombardo sono arrivati 24 team provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo di migliore impresa JA2019.

Alla classe 3° energia della tutor Cosenza, con l’impresa “The funny rock JA”, il premio “Top stand”. Alla classe 3B Biotecnologie sanitarie della professoressa Saraò con l’impresa Enjoy JA, il premio “Elevator pitch in stand”.

I docenti Emilio Arlotta e Giuseppe Massimo Bucca, chiamati a ritirare il premio ricevuto dall’istituto milazzese, hanno dichiarato di essere orgogliosi per il traguardo raggiunto dall’istituto confermando la volontà di potenziare nei prossimi anni attività di questo genere.

Soddisfatto il preside dell’istituto, Stello Vadalà, che ha evidenziato l’ottima performance ottenuta da tutti gli allievi e dai loro tutor. “IL progetto di impresa simulata – spiega il dirigente scolastico – è di fondamentale importanza per implementare le competenze trasversali ormai indispensabili per affrontare con successo il mondo del lavoro. L’istituto Majorana ha sempre valorizzato tutte le attività in grado di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi”.