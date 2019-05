Catania: Porcarelli ringrazia gli studenti del Vaccarini

In una lettera inviata alla dirigente scolastica Salvina Gemmellaro; alle docenti Maria Cantone e Drago e per conoscenza al segretario generale alla presidenza della repubblica, Ugo Zampetti, il signor Sergio Porcarelli ringrazia pubblicamente l’istituto superiore statale Vaccarini di Catania.

I ragazzi dell’istituto, infatti, hanno affrontato la tematica del fenomeno del fenomeno migratorio che trae origine dall’esperienza vissuta nella campagna d’Africa. Tutti racconti che emergono nel libro “Bengasi 1929” sulla storia della madre del signor Porcarelli, Elvira.

“Tengo a precisare che tale istituto – scrive Sergio Porcarelli – è l’unico della città di Catania che ha accolto tale richiesta dopo 19 pec in 2 anni da me inviate per il messaggio filantropico profuso, un doveroso omaggio a tutti: militari, civili, anziani, bambini che hanno sacrificato la loro vita per la notra amata patria”.

Inoltre. Il 24 maggio prossimo nell’ambito dell’iniziativa “il maggio dei libri” la sala scuderia del castello Ursino ospiterà a partire dalle 16.30, la presentazione del libro “Il testimone di stalking” tratto dalla storia vera vissuta dal signor Porcarelli e oggi presente anche all’archivio centrale dello Stato, commissione giustizia del Senato, polo bibliotecario parlamentare