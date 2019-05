Comiso (Rg): celebrazioni per i 200 anni de L’infinito di Leopardi

In occasione delle celebrazioni per il bicentenariod e L’Infinito di Giacomo Leopardi, promosso da Miur e Casa Leopardi, anche la scuola di Comiso ha deciso di partecipare alle celebrazioni con un video girato in occasione dell’evento #200Infinito.

La scuola di Comiso è l’unica della provincia di Ragusa e tra le poche in Sicilia ad aver partecipato all’iniziativa che sarà celebrata il 28 maggio alle 11.00 all’auditorium dell’istituto statale Pirandello di Comiso.

Alla realizzazione del video hanno partecipato più di cento studenti della scuola, una classe della scuola primaria del secondo circolo Senia, i docenti e il sindaco della città. L’evento è stato patrocinato dall’amminsitrazione comunale di Comiso.

Considerata la valenza dell’evento a carattere nazionale, e l’impegno profuso da tutti gli attori che hanno creduto nel progetto, si chiede l’eventuale pubblicizzazione del video in allegato sulle Vostre pagine ufficiali e sui vari social che si occupano di Cultura e Istruzione.