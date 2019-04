Seresto: il collare intelligente per i nostri cani

Le parassitosi esterne consistono nella colonizzazione dell’epidermide di cani e gatti da parte di agenti infettanti come zecche, pulci e pidocchi.

Tali condizioni si acutizzano principalmente durante la tarda primavera e tutta l’estate, anche se i parassiti sono presenti nell’ambiente per tutto l’anno.

Gli insetti attaccano l’animale ospite per nutrirsi del suo sangue, indispensabile al loro ciclo vitale; ma, così facendo, possono inoculare gravi malattie, di cui alcune trasmissibili anche all’uomo.

Per evitare tali pericoli è necessario proteggere la salute dei nostri animali domestici mediante l’impiego di antiparassitari.

Quali sono i principali tipi di antiparassitari

Gli antiparassitari sono prodotti di sintesi la cui azione dipende dai differenti principi attivi di cui sono composti.

Esistono varie formulazioni di antiparassitari, e precisamente:

– collari

si tratta di dispositivi solitamente di materiale plastico contenente il principio farmacologico ad attività terapeutica, la loro azione consiste in un graduale rilascio della sostanza che garantisce una protezione di molti mesi;

– spot-on

sono fialette in plastica contenenti un liquido antiparassitario che deve venire versato direttamente sull’epidermide, dopo aver scostato il pelo.

Fondamentale precauzione è quella di scegliere zone dove l’animale non arrivi a leccarsi, come la base del collo oppure l’area interscapolare.

La durata di protezione è compresa tra quattro e sei settimane, per cui è necessario ripetere periodicamente il trattamento;

– spray

attualmente poco utilizzati, questi prodotti consistono in un liquido antiparassitario che deve essere nebulizzato su tutto il corpo dell’animale;

– shampoo

si tratta di sostanze cosmetiche da usare come supporto ad altri rimedi più efficaci, poiché la loro azione non è sufficiente per garantire una protezione completa.

Che cosa sono i collari antiparassitari

I collari antiparassitari sono tra i prodotti preferiti per la loro notevole efficacia ed anche per la lunga durata.

Il collare Seresto viene prodotto sia per cani che per gatti e consente di proteggere questi animali in maniera perfetta e per almeno otto mesi nei confronti di zecche, pulci e pidocchi.

1- Seresto per gatti

Questo collare è costituito da un materiale plastico in grado di rilasciare gradualmente i principi antiparassitari; l’innovativa tecnologia Polymer Matrix consente di dosare quantità controllate di sostanza che rimane attiva per molti mesi. I due principi attivi vengono assorbiti a livello cutaneo e poi trasferiti nel torrente circolatorio, per offrire una protezione continuativa.

Imidacloraprid è il primo principio attivo particolarmente efficace nei confronti di pulci allo stadio larvale ed adulto e contro i pidocchi.

Flumetrina è il secondo principio attivo che agisce contro le zecche in qualsiasi fase di vita.

La sua applicazione è molto agevole in quanto la misura del collare è stata studiata appositamente per il collo del gatto.

2- Seresto per cani

Il collare Seresto per cani è disponibile in due misure, da 38 centimetri e da 70 centimetri, a seconda della taglia dell’animale; il primo è consigliato fino agli otto chili di peso, il secondo dagli otto chili in poi.

Il prodotto è costituito da un materiale plastico identico a quello del collare per gatti, in grado di rilasciare gradatamente e costantemente i due principi attivi sulla pelle del cane.

L’azione sinergica delle due sostanze si potenzia vicendevolmente per assicurare un’efficacia assoluta nei confronti degli agenti infettanti.

L’innovativa tecnologia a rilascio graduale garantisce una protezione immediata subito dopo la sua applicazione e la mantiene inalterata per almeno 8 mesi.

Imidacloraprid, analogamente a quanto accennato sopra, è il principio attivo efficace contro pulci e pidocchi sia adulti che in forma larvale.

Flumetrina è il secondo principio attivo che agisce contro le zecche.

Il collare Seresto è resistente all’acqua e mantiene inalterata la sua efficacia anche dopo aver fatto il bagno al cane, oppure in caso di pioggia.

L’azione combinata dei due principi attivi, oltre a garantire la completa eliminazione dei parassiti presenti sulla pelle dell’animale, assicura anche un’efficace azione preventiva.

Il collare Seresto è disponibile presso Bauzaar.it, un e-commerce che offre prodotti delle migliori marche ed a prezzi imbattibili, per tutti gli animali domestici.