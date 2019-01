Ragusa: la befana della polizia nel reparto di pediatria

Con due giorni di anticipo a Ragusa nel reparto di pediatria è arrivata la befana con gli agenti della polizia di Stato e i volontari dell’Avo di Ragusa. Ieri mattina gli agenti e la befana hanno fatto ingresso nelle stanze di degenza incontrando i piccoli pazienti.

L’iniziativa ha portato doni inattesi ed in anticipo ai piccoli pazienti. A ciascuno di loro gli agenti hanno consegnato i regali acquistati con le donazioni di tutto il personale, mentre altri regali sono stati consegnati al primario Rosario Salvo per collocarli nella saletta giochi a disposizione di tutti i bambini che saranno presenti in reparto.

Emozionante l’incontro con i piccoli degenti della pediatria di Ragusa che per qualche minuto si sono distaccati dalla soerenza delle loro malattie, sorpresi dall’arrivo della befana carica di giocattoli ed affascinati dalla presenza dei poliziotti in divisa.