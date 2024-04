San Giovanni La Punta (Ct): in scena “Gli amici non hanno segreti”

Tre appuntamenti al teatro di via Ravanusa di San Giovanni La Punta, nel catanese, con “Gli amici non hanno segreti?”, spettacolo di Antonello Costa. Un appuntamento previsto dall’associazione teatrale “Sotto il tocco” che è pronta a svelare i propri segreti al pubblico in sala.

Per la regia di Michele russo e Luca Parisi, saranno tre gli appuntamenti con la commedia brillante di Antonello Costa, apprezzato artista, comico completo. Un personaggio amato dal pubblico italiano per le sue capacità artistiche.

Sua la commedia che “Sotto il tocco” porterà in scena al teatro di San Giovanni La Punta lo spettacolo in programma sabato 20 aprile alle 20.30, domenica 21 aprile alle 18.00 e domenica 28 aprile alle 18.00. Insieme a Costa il testo vede la scrittura anche di Gianluca Irti. Una pungente, irriverente, divertente commedia che si basa sulla domanda: “diciamo tutti la verità? O abbiamo sempre qualche bugia, segreto o mancata verità?”.

Sul palco tre amici, con tanti anni di amicizia e di convivenza, tra mille risate…si saranno detti tutte le verità? In scena Salvo (Orazio Marletta= con il suo sogno di diventare cantante, ma costretto a lavorare in un piano bar, fidanzato con Giulia (Nicoletta Vitale). L’amico Franco (Michael Billa) che vive tra mille espedienti e le troppe bugie dette alla madre. A complicare i segreti ci pensa anche Giuseppe Maria (Luca Coco), impiegato alle poste, fidanzatissimo con Benedetta (Miryam Zappalà), fissato con l’ordine e la pulizia, maniacale e puntiglioso. L’indiscreta improvvisa presenza di Samanta (Antonella Massimino) crea una imbrogliata questione amorosa. Una commedia che intende regalare al pubblico due ore di risate e sano divertimento. Sul palco anche il piccolo Leonardo Parisi. Tecnico audio e luci è Michele Oliveri. Le scene sono di Salvino Scirè. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo: 095 741 38 45.