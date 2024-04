Gravina (Ct): il 5 maggio “Zampe in festa”

Si chiama “Zampe in festa”, l’evento dedicato agli amici a quattro zampe che sarà ospitato a Gravina di Catania domenica 5 maggio al parco comunale Paolo Borsellino. Un appuntamento realizzato dietro iniziativa di Andrea Ganà, giovane esponente della pro loco presieduta da Salvatore Fazio e grazie al patrocinio del comune guidato dal sindaco Massimiliano Giammusso.

L’evento cinofilo amatoriale si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00 del 5 maggio ed è aperto a tutti i padroni di cani. Saranno presenti stand informativi sull’alimentazione, allevatori di razze canine, sport e attività per gli amici a quattro zampe, ma anche aree per bambini e spazio per le associazioni.

“Ancora una volta – dichiara Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina – i parchi comunali sono scenario di sempre interessanti iniziative che rendono più che mai viva la nostra comunità. Anche le iniziative amministrative tese a creare specifiche aree di sgambamento per gli animali non sono frutto del caso, ma di una precisa programmazione”. Per l’assessore Enzo Santoro “si tratta di un momento che servirà a rimarcare ancora una volta l’importanza del rispetto verso tutti gli animali, i cani in particolare”.

L’assessore comunale Filippo Riela si sofferma, invece, sull’importanza dell’associazionismo locale che “diventa motore di eventi che vedono protagonisti anche gli animali: nella fattispecie è la rinata pro loco a dover essere elogiata per l’iniziativa intrapresa”.