Messina: si è concluso con una grande festa il capodanno tradizionale dello SriLanka

Una giornata all’insegna dell’integrazione e della festa. Anche quest’anno, per la 29esima volta, si è rinnovato l’appuntamento con il capodanno tradizionale dello Srilanka, manifestazione organizzata dall’Anolf Messina in collaborazione con la Cisl di Messina e lo SriLanka cultural club e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa ha visto centinaia di persone cimentarsi, al campo d’atletica Santamaria (EX GIL), con i giochi tradizionali per grandi e piccini con la partecipazione di tutta la comunità srilankese presente a Messina e provincia, ma anche nelle città limitrofe di Catania, Palermo e Reggio Calabria. Il cricket, le gare di atletica, la corsa nei sacchi ed i giochi senza frontiere come le sedie musicali, tiro della fune, il lancio dell’uovo e tanti altri giochi tradizionali del capodanno dello SriLanka. Presenti all’apertura e alla cerimonia di premiazione anche il sindaco Federico Basile e l’assessore allo sport, Massimo Finocchiaro.

“Il capodanno dello Sri Lanka – ha detto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi -, è stata una occasione di festa e un momento importante di integrazione per una comunità straniera ormai ben radicata nel territorio e la cittadinanza messinese. In un periodo in cui assistiamo a tanti conflitti nel mondo, vedere giovani e meno giovani stare insieme ed essere integrati è un bel messaggio di speranza ed un piccolo grande esempio da esportare”. “Anche così – ha sottolineato il presidente di Anolf Cisl Messina, Yohannes Gebrehiwot – si costruiscono nuovi modelli di integrazione”.