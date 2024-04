Catania: porte aperte al policlinico per la salute delle donne

Dal 18 al 24 aprile, visite gratuite all’ospedale Rodolico-San Marco di Catania per le donne. L’azienda ospedaliero universitaria ha organizzato la nona edizione dell’(h)open week che la fondazione Onda ETS organizza in occasione della giornata nazionale della salute della donna che si celebra ogni 22 aprile.

Nella settimana, nei due presidi policlinico G. Rodolico di via Santa Sofia e San Marco di Librino si svolgeranno prestazioni sanitarie gratuite per le donne in diverse aree specialistiche, in particolare: endocrinologia, ginecologia, pneumologia e di prevenzione della violenza sulle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

A partire da domani, giovedì 4 aprile, saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione delle visite. Si potrà selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti, tra i quali quelli dell’azienda ospedaliero universitaria etnea.

“Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente”, commenta Francesca Merzagora, presidentessa della fondazione Onda ETS.

“Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli ospedali del network “bollino rosa” aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del bollino rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info e consultare le schede degli ospedali premiati con i relativi servizi, pubblicare un commento sui servizi premiati in base all’esperienza personale e conoscere le iniziative realizzate da fondazione Onda ETS in collaborazione con gli ospedali “bollino rosa”.