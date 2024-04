Riposto (Ct): nuovo appuntamento con (e)Venti di legalità

Vigili del fuoco e WWF insieme per parlare di rischio incendi e prevenzione all’interno del ciclo di incontri (e)Venti di legalità. Una manifestazione, questa, organizzata dal comune di Riposto, nel catanese, in sinergia con l’istituto di istruzione superiore locale. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

Dopo gli incontri con il tenente di vascello della guardia costiera di Riposto, Diletta Volpe e con il presidente del tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, il 6 aprile alle 10.30 saliranno in cattedra all’istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio Colajanni di Riposto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, Salvatore Tafaro e il referente di educazione ambientale del WWF della Sicilia nord occidentale, Salvo Quattrocchi, per parlare di “rischio incendi: buone pratiche e prevenzione”.

L’emergenza incendi, soprattutto negli ultimi anni, sembra essere destinato ad aggravarsi. Diventa ancora più determinante la prevenzione per scongiurare eventi catastrofici e disastri ambientali. “Nel luglio scorso abbiamo assistito, quasi impotenti, ad una seriedi incendi che hanno interessatoo tutta l’isola e che non hanno risparmiato la nostra Riposto – ha detto il sindaco Davide Vasta – I comuni, purtroppo, non hanno le risorse per affrontare adeguatamente queste situzioni. Buone pratiche e prevenzione diventano, quindi, ancora più fondamentali per evitare risvolti drammatici per le nostre comunità e per l’ambiente. Ringrazio il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania e il referente del WWF per la disponibilità mostrata nell’accettare il nostro invito. È importante – conclude il primo cittadino – che anche i ragazzi siano informati sull’importanza delle buone pratiche e sulla prevenzione del rischio incendi”.

Grazie ad un progettodi prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica legata al ciclo di (e)Venti di legalità e finanziato con fondi del Pnrr, gli alunni dell’istituto d’istruzione superiore di Riposto, prima dell’incontro, affronteranno il tema dell’emergenza incendi con il supporto della docente Lucilla Auditore e dell’avvocato Vito Imbrogiano.

“L’eergenza incendi è purtroppo un tema ormai di stretta attualità – spiega Rosalba Mingiardi, dirigente scolastica dell’istituto d’istruzione superiore di Riposto – Ogni estate assistiamo a fenomeni sempre più devastanti che interessano non solo i boschi e le aree agricole ma anche i centri abitati. Prestare la massima attenzione durante la stagione più calda e conoscere quali sono lebuone pratiche da mettere in campo è molto importante per i nostri ragazzi”.