Gravina (Ct): selezione interna per PEO

A Gravina di Catania il sindaco Giammusso comunica, insieme all’assessore al Personale, Francesco Nicotra, e al responsabile del X servizio del personale, Rosario Peri, l’avvio della procedura di selezione interna del personale per la progressione dal primo gennaio del 2023 delle aree di appartenenza e inquadramento con contratto a tempo indeterminato.

Sono disponibili in p.e.o. 1 posto per i quattro dipendenti operatori, 6 posti per i 21 dipendenti operatori esperti, 10 posti per i 35 dipendenti istruttori e, infine, 7 posti per i 25 dipendenti funzionari E.Q.

Sul sito ufficiale del comune di Gravina sono disponibili requisiti, domanda, termine di presentazione, documentazione da presentare, criteri e modalità di partecipazione alla selezione cliccando su “amministrazione trasparente”e successivamente cliccando sulla voce “bandi”.

“La selezione in oggetto – commenta il sindaco Massimiliano Giammusso – denota l’attenzione che ancora una volta questa amministrazione riserva al personale dipendente del nostro comune che potrà così ottenere la progressione econoica orizzontale”.