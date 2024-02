Catania: presentati i 7 rappresentanti sindacali eletti in STMicroelectronics

Sono stati presentati a Catania i sette nuovi rappresentanti sindacali eletti in STMicroelectronics. Una partecipata riunione del direttivo aziendale della Ugl metalmeccanici nell’azienda si è tenuta nella sala conferenze dell’unione territoriale del lavoro dove il folto gruppo, guidato dal segretario provinciale Angelo Mazzeo e coordinato da Luigi Arancio, ha avuto modo di analizzare i risultati delle recenti elezioni per il rinnovo della rappresentanza unitaria e discutere delle prospettive dell’impianto produttivo etneo del colosso della microelettronica.

L’incontro è stato anche propizio per presentare i sette componenti della Rsu, eletti sotto il simbolo della Ugl Metalmeccanici che peraltro nella stessa giornata si sono anche riuniti in videoconferenza con la direzione e l’area risorse umane di STM Catania. Per i prossimi tre anni a rappresentare la UglM, nell’importante organismo sindacale del sito etneo, saranno ancora una volta i riconfermati Luigi Arancio, Angelo Mazzeo, Luca Reale e Nello Zappalà che, nel collegio “Impiegati”, sono stati raggiunti dalle new entry Sofia Cappello e Giuseppe Smanio, mentre tra gli operai si è registrato il boom di preferenze per l’uscente Giuseppe Zizzo, che ha quindi confermato il suo seggio.

“Le urne della tornata elettorale che si è appena conclusa ci hanno premiato particolarmente – ha dichiarato soddisfatto Angelo Mazzeo – La sostanziale crescita che, in questi ultimi due anni, abbiamo registrato in termini di iscrittie di simpatizzanti, nell’ambito di STmicroelectronics, si è manifestata nel voto che ci ha permesso di poter passare da 5 a 6 rappresentanti fra gli impiegati e quadruplicare i consensi tra gli operai dove abbiamo mancato il secondo eletto per una ventina di voti.

Questo – prosegue – ci permette di guardare con più fidudcia al futuro, potendo contare anche su una squadra di giovani che si sono spesi sia attraverso la candidatura che tramite un sostegno elettorale determinante, in una consultazione non facile e particolarmente agguerrita. Siamo tornati finalmente ad essere una forza sindacale rilevante all’interno di STM, ricevendo l’appoggio di chi in noi quotidianamente riconosce il senso di responsabilità e la coerenza di pensiero ed azione – ha aggiunto il segretario provinciale della Ugl metalmeccanici – Andremo a sederci al tavolo di confronto con più forza e peso sindacale, rimanendo sempre un punto di riferimento serio e credibile per tutti i lavoratori, portando avanti le nostre idee sullo sviluppo della fabbrica etnea e del welfare riservato al personale. Le prospettive di crescita per il sito ci sono e questoci è stato ribadito durante l’informativa annuale che abbiamo avuto con i vertici aziendali a Milano. Il nostro territorio è attualmente oggetto del più importante investimento che STM abbia mai fatto, il primo al mondo sulle tecnologie a carburo di silicio, con la realizzazione di una struttura modulare (già in parte costruite nel terreno di 50.000 mq acquistato) dove sta sorgendo man mano il Wsic campus. Quasi un miliardo di euro di fondi, di cui circa 290 milioni stanziati dal Pnrr, con una ricaduta occupazionale rilevante tra assunzioni già effettuate ed altre immissioni di personale che dovranno avvenire nei prossimi mesi. Ormai ilnostro polo tecnologico è tra i quattro principali su base nazionale, puntando su sviluppo e ricerca grazie anche a tanti giovani laureati che stanno rappresentando la nuova prospettiva per un contesto industriale – conclude Mazzeo – che ci auguriamo possa ancora crescere con il sostegno delle istituzioni governative nazionali, regionali e locali. In questa sfida, noi della Ugl metalmeccanici Catania non ci faremo mai trovare impreparati, fornendo sempre il nostro contributo costruttivo”.

Nella foto i sette Rsu eletti da sx a dx: Luca Reale, Angelo Mazzeo, Sofia Cappello, Luigi Arancio, Giuseppe Zizzo, Nello Zappalà e Giuseppe Smario.