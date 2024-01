Rimini: al Sigep anche 39 aziende siciliane

Ci sono anche 39 aziende siciliane all’edizione 2024 del Sigep – the world dolce expo organizzato da Italian exhibition group a Rimini dal 20 al 24 gennaio. L’appuntamento, giunto alla sua 45esima edizione, è un punto di riferimento per il mondo del foodservice dolce, vetrina delle eccellenze legate alle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato. Tante le innovazioni del settore tra i padiglioni, accompagnate dalle ultime tendenze in tema di consumo e di nuovi format per locali.

Le filiere di Sigep saranno rappresentate nei 28 padiglioni della fiera con un layout rinnovato e funzionale alla visita di buyer e operatori, con oltre 1.200 brand espositori nei 129 mila metri quadrati dell’esposizione. Presenti, come annunciato, 39 eccellenze siciliane.

Si tratta di:

Aziende agricole Scyavuru srl di Ribera, nell’agrigentino. Compagnia della terracotta srll di Ravanusa (Ag). La Di Stefano dolciaria srl di Raffadali(Ag). Kreadoc di Raimondo Maria Rosa di San Biagio Platani (Ag). Sperikotta sas di D’Agostino & c. di San Biagio Platani (Ag). Amico Roberto di San Cataldo, nel nisseno (Cl). Ori di Sicilia srl di Mazzarino (Cl). A ricchigia srl di Bronte (Catania). Antonino Caudullo srl di Bronte (Ct) Arti grafiche Scuderi srl di Piano Tavola (Ct). Consorzio di tutela del pistacchio verde di Bronte dop di Bronte (Ct) Dekoris srl di Tremestieri Etneo (Ct) Emil edizioni srls di Misterbianco (Ct) Etnatost srl di Santa Maria di Licodia (Ct) Evergreen di Bonaccorso Pietro di Bronte (Ct) Fruits service di Marullo Mario di Bronte (Ct). I veri sapori dell’etna srl di Bronte (Ct). Oranfresh srl di Catania. Siculabrioche srl di Acireale (Ct). Starled Italia srls di Aci Catena (Ct) Tekne’Italia srl di Giarre (Ct). Torrefazione Ionia spa di Santa Venerina (Ct). Zafhir Group srl di Aci Sant’Antonio (Ct) Mpm group ltd srl di Centuripe (Enna). Sfera srl di Enna Barbera 1870 spa di Messina. Simone Gatto srl di San Pier Niceto (Me). Agrumarie riunite siciliane srl a socio unico di Palermo. Elenka spa di Palermo Ricocrem cozzo srl di Carini (Pa). Ultragel srl di Palermo. Vassallo sas di Vassallo Vincenzo di Carini (Pa). Caffè Moak spa di Modica (Rg). Consorzio tutela cioccolato di Modica di Modica (Rg). Orma srl di Modica (Rg). Prodotti dolciari Cassibba srl di Modica (RG). Punto caldo srl di Comiso (Rg). P.A.C. soc. coop agricola di Siracusa. Stramondo srl di Salemi (Trapani).

Grazie alla collaborazione con le Associazioni artigiane e industriali di settore, le associazioni nazionali e globali dei Maestri gelatieri e pasticcieri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè, Sigep 2024 favorirà nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti sui mercati stranieri. Tutto a partire dalle novità di prodotto nei diversi settori, gli ultimi trend dal packaging alle tecnologie legate a macchinari e impianti, con un’attenzione particolare ai temi attuali che coinvolgono la gestione dell’impresa e del personale. Ampio spazio alle tematiche della sostenibilità, cultura del prodotto e sviluppo del marketing, fino all’innovazione digitale.

INTERNAZIONALITA’ IN PRIMO PIANO

La proiezione internazionale di Sigep si intensifica a ritmo serrato: tra gli oltre 1.200 brand che saranno presenti, la quota estera sfiora il 18% complessivo con ben 35 paesi rappresentati. Lo conferma anche la recente espansione verso i mercati asiatici, che ha visto nel corso del 2023 l’apertura strategica al mercato cinese con SIGEP China, nella città di Shenzhen e il lancio di Sigep Asia su Singapore.

Il rinnovato e implementato supporto di ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane esalterà esponenzialmente la già nutrita rappresentanza di buyer attesi a Rimini (oltre 500 top buyer da 84 paesi). Qui troveranno un fitto programma dedicato per incontrare le aziende top del settore la cui presenza da sempre anima Sigep. Internazionalità in primo piano anche nella “Vision Plaza”, dove i talk programmati forniranno indicazioni sugli aspetti più competitivi del business internazionale del dolce artigianale, così come sui temi di più pressante attualità: sviluppo sostenibile, formazione, tecnologia. In tutta la fiera sono previsti spazi eventi, promossi da associazioni e media partner, con qualcosa come cento talks che coinvolgeranno 200 relatori, 50 dei quali internazionali. Più di mille gli eventi organizzati dagli espositori stessi.

NELLE ARENE LE GRANDI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

I campionati internazionali sono uno dei principali volani della manifestazione, occasione unica anche per le giovani leve per conoscere i grandi maestri e apprendere abilità tecniche, creatività e innovazione.

Nelle sei “Arene” dedicate si alterneranno concorsi internazionali, workshop e demo.

Alla Gelato Arena torna Gelato World Cup, l’atteso concorso internazionale più importante al mondo che annovera prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio, con il coinvolgimento di 11 team. Nell’ambito del concorso sarà decretata la squadra vincitrice per il titolo di Campione del Mondo della Gelateria 2024. Con Sigep Gelato D’Oro, verranno premiati i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che competeranno nella seconda edizione di Gelato Europe Cup, in programma a Sigep 2025.

Tra le competizioni della Pastry Arena: il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, JPWC, che valorizza i talenti dei giovani under 23: in gara 12 squadre impegnate sul tema “Miti e leggende”; i Campionati Italiani di Pasticceria Seniores e Juniores si disputeranno rispettivamente sui temi “In viaggio verso l’Oriente” e “Un futuro sostenibile”.

I giovanissimi della pasticceria si misureranno nel progetto di formazione SIGEP Giovani, in collaborazione con “Pasticceria Internazionale”, le aziende espositrici di Sigep e le scuole alberghiere di tutta Italia, al fine di mettere in pratica le conoscenze e le abilità apprese a scuola.

Sarà riservata ancora una volta attenzione ai giovani nella Bakery Arena con Young Ideas, il concorso rivolto ai talenti dell’arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani, che potranno gareggiare sottoponendosi al giudizio di esperti panificatori.

Ben sette infine i campionati legati al mondo del caffè: il Campionato Italiano Baristi Caffetteria (CIBC), il Campionato Italiano Latte Art (CILA), la Brewers Cup, il Campionato Italiano Coffee in Good Spirits (CIGS), il Campionato Italiano Cup Tasters e il Campionato Italiano Coffee Roasting, Campionato Italiano IBRIK.

Si prevedono oltre 24 competizioni, di cui 3 internazionali, con la partecipazione di concorrenti da 25 Paesi.

Sigep è organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE; Con il patrocinio di: Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Comune di Rimini.