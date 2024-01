Catania: monsignor Renna incotra la “rete civica della salute”

L’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, ha incontrato la rete civica ella Salute. Un dialogo aperto quello che ha visto impegnati Renna, il coordinatore regionale di RCS, Pieremilio Vasta; il coordinatore provinciale Salvatore gullotta e il riferimento civico Giuseppe Adernò-

La rete civica della salute è un movimento nato in Sicilia per avvicinare il sistema sanitario regionale agli utenti e riunisce oltre 69 mila cittadini informati in tutti i comuni dell’isola. “Abbiamo presentato l’impegno dell RCS di sussidiarietà per la tutela della salute che coinvolge tutte le dimensioni del welfare di comunità: sociale, ambientale, culturale – ha spiegato il coordinatore di RCS Pieremilio Vasta – Siamo certi che per ampliare l’operato della rete e delle sue finalità occorra rafforzare la partecipazione civica, collaborando con le plurali risorse delle comunità territoriali, quindi abbiamo apprezzato molto l’attenzione dell’arcivescovo che manifesta, sin dal suo insediamento, un grande cuore per le questioni sociali e le fragilità.

Attraverso questo confronto – prosegue Vasta – speriamo di collaborare con gli enti che operano caritatevolmente a supporto degli ultimi, per offrire maggiori informazioni sui diritti alla salute, sugli screening gratuiti e sulle iniziative di prevenzione pensate per la comunità intera”.

“Accoglienza e supporto reciproci consentiranno ai nostri diversi organismi ecclesiastici, che operano con competenza nel territorio etneo, e a RCS, di entrare in contatto e svolgere la loro missione anche attraverso un dialogo costruttivo – ha affermato l’arcivescovo di Catania – che abbia sempre presenti le periferie. Ci proponiamo infatti di essere un aiuto di prossimità nei quartieri decentrati per alleviare la condizione di sofferenza dei territori più deboli”.