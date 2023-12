Catania: si inaugura il murale della banca d’Italia

In occasione dell’inaugurazione del murale “Banco di vita” realizzato per la filiale della banca d’Italia di Catania dall’artista Chiara Capobianco, l’accademia di belle arti di Catania organizza per i propri studenti una conferenza dedicata al tema della street art. L’inaugurazione del murale è invece prevista per la mattina di mercoledì 6 dicembre.

La conferenza si terrà martedì 5 dicembre alle 16.30 nell’aula magna di via Franchetti e sarà aperta al pubblico. Introdotti dalla presidentessa dell’Abact, Lina Scalsi e dal dirigente, Gianni Latino, interverranno: Gennaro Gigante, direttore della filiale di Catania della Bancad’Italia; Cristiana De Paolis, responsabile della divisione patrimonio artistico del servizio logistica e servizi della banca d’Italia e Paolo La Greca, architetto e vicesindaco di Catania che illustrerà il progetto di riqualificazione del quartiere San Berillo a cura del comune di Catania.

A seguire, Ambra Stazzone, storica dell’arte e docente Abact, affronterà un breve excursus sulla storia della street art come nuovo linguaggio dell’arte contemporanea. A seguire Ornella Fazzina, anche lei storica dell’arte e docente all’Abact, intervisterà l’autrice dell’opera Chiara Capobianco. Nel corso della conferenza sarà proiettato in anteprima il video, realizzato dal servizio comunicazione della banca d’Italia, che ripercorre le tappe del progetto e i suoi obiettivi per la città di Catania.