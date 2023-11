Bronte (Ct): al trofeo del pistacchio trionfa Silvio Fiore

Il catanese Silvio Fiore ha trionfato allo slalom del trofeo del pistacchio. La gara automobilistica è stata corsa ieri lungo la strada provinciale 94 Saragoddio-Bronte.

Ad aggiudicarsi la competizione, dopo le prime due manches che hanno visto al comando Domenico Polizzi, è stato il catanese Silvio Fiore della scuderia Catania corse, a bordo della propria Formula fire 1000. Secondo piazzamento per Domenico Polizzi, anche lui della Catania corse, a bordo della Elia Avrio Suzuki. Ultimo gradino del podio per Marco Gammeri della scuderia Ro Racing che viaggiava su una Renault Clio Rs.

La gara, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica, scuderia Giarre corse, con la supervisione dall’automobile club Acireale, con il patrocinio del comune di Bronte e in collaborazione con la Bronte motori, si è svolta senza incidenti di rilievo. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti di questa prima edizione – dichiara Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’automobile club di Acireale – La gara si è svolta nel miglior modo possibile senza incidenti di percorso ed anche il meteo ci ha assistiti. Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale di Bronte, nella persona del sindaco Pino Firrarello e alla città metropolitana di Catania. E’ stata una stagione densa di appuntamenti e ricca di soddisfazioni”.

I piloti in gara sono stati 58 su 66 iscritti. La manifestazione, ferma ormai da tanti anni, è stata ripresa quest’anno dalla scuderia Giarre corse. “Questa prima edizione è andata bene – commenta Orazio Maccarrone, presidente della scuderia Giarre corse – Non si sono registrati incidenti rilevanti, la gara si è svolta nel miglior modo possibile. Ringrazio il sindaco di Bronte, Pino Firrarello per il patrocinio e il pilota Andrea Currenti che ci ha fornito i locali della propria azienda, la Archimede chimica, sia per le verifiche che per la premiazione. Ringrazio naturalmente anche tutti i piloti intervenuti e ci rivediamo il prossimo anno”.