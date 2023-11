Catania: mostra collettiva degli studenti dell’ABA di Catania e Harim

Negli spazi di Palazzo Scammacca, sabato 18 novembre alle ore 17.00 s’inaugura Young Ehibition, mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania e dell’Harim, visitabile fino al 26 novembre. Saranno esposti i lavori di: Samanta Alfieri, Salvatore Basile, Marianna Cacciola Vasiliu, Maria chiara Cancelliere, Giusy Grande, Alice Grassi, Martina Lombardo, Manuel Maniscalco, Emanuella Mannino, Michela Manzella, Tony Pappalardo, Filippo Sciacca, Chiara Vinci.

Durante il vernissage e domenica 19 novembre dalle ore 17.00 alle 20.00 si svolgerà una due giorni dedicata alla fotografia. Dalla presentazione di YoungProgram, Scuola di Fotografia Documentaria Creativa e Nuove Narrazioni nata dalla collaborazione tra 2LAB e il fotografo Simone Cerio alla tavola rotonda informale sulla figura professionale del fotografo.

YoungProgram è pensato come un percorso professionalizzante rivolto a giovani fotografi. Si tratta di un luogo di formazione, una scuola di fotografia pensata per esplorare il mondo della fotografia documentaria creativa e delle nuove modalità narrative. YoungProgram si propone di essere una sorta di “faro guida” per giovani desiderosi di approfondire il loro rapporto con l’arte fotografica.

La tavola rotonda informale sarà incentrata sulla fotografia e sui problemi inerenti la professione del fotografo, attraverso uno scambio di domande e risposte tra gli studenti e Simone Cerio (fotografo professionista), i fondatori di 2LAB (Carmelo Stompo, Mattia Stompo) e di SUQ Magazine (Francesco Blancato, Alessandra Rigano, docente Abadir). Ed ancora tra: Armando Romeo Tomagra, docente di fotografia ABA Catania; Salvo Giuffrida, docente di fotografia HARIM Accademia Euromediterranea; Andrea Coppola, docente video e video editing HARIM Accademia Euromediterranea; Salvo Gulisano, fotografo professionista. Last but not least, la mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, dell’Abadir e dell’Harim.