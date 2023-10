Cinema: momento d’oro per l’attrice siciliana Guia Jelo

Momento magico per l’attrice siciliana Guia Jelo che è impegnata in un film con Michele Placido e in tre serie su Amazon, Rai e Mediaset. L’attrice si dice anche sicura di tornare allo Stabile.

La Jelo è stata scelta da Michele Placido per vestire i panni di Jone Frigerio, la prima ad interpretare la madre nei “sei personaggi”. L’attrice etnea si trova ad Agrigento per girare “Eterno visionario”, un film che racconta un inedito Luigi Pirandello.

Protagonista della pellicola è Fabrizio Bentivoglio. Con lui ci sono Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti. Nel cast anche Dajana Roncione e Luca Iacono. “Questo film è un inno al genio di Pirandello, raccontato da un grande regista quale Michele Placido – spiega Guia Jelo – lavorare con lui per me è sempre una grande emozione. Nonostante tra noi ormai ci sia un rapporto di affetto, un’amicizia storica, è per me sempre un’emozione nuova. Interpretò l’attrice che per la prima volta vestì i panni della madre dei Sei personaggi. Un ruolo che è un piccolo gioiello e che mi gratifica molto”.

Nei prossimi mesi Guia Jelo vestirà anche i panni di Giuseppina Corifena, capo del pool di magistrati antimafia, nella seconda stagione di “The bad guy”, fortunata serie con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. “Il mio personaggio ha delle scene molto forti, strazianti, rispetto alla prima serie – racconta la Jelo – Non posso rivelare cosa succederà perché vi toglierei il piacere di guardarlo. È un privilegio poter lavorare con due talenti incredibili come Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, i registi. Il mio è un ruolo dolente, che deve fare rabbia e pena. N queste scene sono anche al fianco di Antonio Catania, nel suo forte ruolo è un artista sublime”.

Precedente 1 di 5 Successivo

Conclusa recentemente anche la serie “Il santone 2”, produzione Rai che vede Guia Jelo al fianco di Francesco Paolantoni e Carlotta Natoli e la fiction “Sabbia nera”, produzione mediaset, ispirata al romanzo di Cristina Cassar Scalia con Giusy Buscemi, dove interpreta il ruolo di Bettina.

Cinema, serie tu, ma anche teatro per l’attrice che prosegue con successo la tournée, con il teatro Brancati, de l’Altalena” con Tuccio Musumeci e Miko Magistro.

“Sto facendo anche teatro e sono sicura che tornerò al teatro Stabile di Catania, la mia casa – racconta – So che i vertici dello Stabile e le istituzioni sono molto attenti alle risorse artistiche del territorio. Io lo sono?” conclude sorridendo.