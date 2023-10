Catania: “Leggiamo insieme” con Officine culturali

Sabato prossimo, 21 ottobre, a partire dalle 16.00 officine culturali, in collaborazione con il dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali Unict, ospiterà all’orto botanico di Catania “Leggiamo insieme: live letture dal vivo”, un incontro di lettura collettiva a cura di Milena Lucia Zirone, Greta Privitera, Agnese Naselli, Grazia Bonaccorso e Vanessa Tropea.

L’iniziativa di lettura, che avrà luogo tra l’esplosione di profumi e colori delle specie custodite all’Orto Botanico, permetterà ad appassionati e appassionate di immergersi nelle loro letture in corso, per poi condividere i propri pensieri e le proprie opinioni con gli altri lettori e le altre lettrici. I partecipanti e le partecipanti avranno così la possibilità non solo di dialogare e confrontarsi tra di loro riguardo ciò che stanno leggendo, ma anche di scoprire nuovi libri e perché no… anche di fare nuove amicizie!