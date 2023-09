Catania: alle Palme beach “camminata per prevenire”

“Camminata per prevenire” con l’AIPPS alle Palme beach club di Catania. In programma momenti dedicati alla salute psicofisica, alla prevenzione e al relax.

“Per tutto l’anno promuoveremo iniziative come queste, in un contesto legato alla valorizzazione del territorio a 360°, e in cui crediamo fortemente– spiega il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno – la Plaia di Catania diventa il meeting point di tutte quelle persone che voglio godere del mare e della spiaggia in ogni suo aspetto. Proprio questa occasione il litorale ha accolto grandi e piccoli che desideravano un contatto diretto con la natura ascoltando il rumore delle onde per ritrovare sè stessi e il proprio tempo”.

La Plaia che si fonde con l’Etna, diventando un’unica proposta naturalistica e paesaggistica, crea un connubio inscindibile con la città. “Dopo la pandemia e il lockdown- conclude Bruno- bisogna riscoprire il vero senso della socializzazione e della condivisione. Il progetto “Camminare per prevenire” si è svolto tra la folla di bagnanti incuriositi da un evento tanto suggestivo. A conclusione dell’appuntamento c’è stato poi un bellissimo momento conviviale con tutti i partecipanti che hanno trovato ristoro con una cena, piena di prelibatezze, offerta da noi”.

L’ A.I.P.P.S. è un’associazione creata dalla sua presidentessa Biologa-Nutrizionista Dott.ssa Simona Cantagallo (specializzata in nutrizione oncologica) e dalla Psicologa-Sessuologa Dott.ssa Anna Nazzaro. L’obiettivo è quello di prevenire e assicurare la salute psico-fisica di tutti coloro che aderiscono a questo progetto. Nel corso dell’evento, organizzato alle Palme Beach Club che resterà aperto fino al 31 ottobre, si è parlato di nutrizione, meditazione e creazione di momenti di relax con la collaborazione della Dott.ssa Maria Pia Iannuzzo (Chirurgo specializzato in estetica) che ha introdotto momenti legati alla respirazione e alla stimolazione della circolazione sanguigna.