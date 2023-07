San Piero Patti (Me): in arrivo finanziamento per la frazione Sambuco

E’ in arrivo a San Piero Patti, nel messinese, un finanziamento da 1 milione di euro per il consolidamento della frazione Sambuco. L’amministrazione, guidata dal sindaco Cinzia Marchello ,ha ottenuto il finanziamento per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica dell’abitato della frazione Sambuco.

Il finanziamento era stato richiesto dalla giunta Marchello a settembre del 2022 sfruttando sfruttando la legge 145 del 2018, che prevede fondi da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio. il comune di San Piero Patti è rientrato tra gli enti beneficiari del contributo con decreto del ministero dell’interno, di concerto con i ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla corte dei Conti il 19 giugno scorso.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione Marchello che con questo importante finanziamento potrà intervenire per mettere in sicurezza la frazione di Sambuco e i suoi abitanti. “Stiamo cercando – afferma il primo cittadino – tutte le possibili fonti di finanziamento per intervenire anche nelle nostre amate frazioni in maniera più incisiva per rimuovere le criticità presenti. Alle facili parole al vento, la nostra amministrazione contrappone l’impegno in campo. La nostra scelta punta sempre alla progettualità e al lavoro, alla ricerca di risorse e mezzi per valorizzare le nostre contrade, renderle più vivibili e preservarne il senso di comunità”.