Riposto (Ct): settimana di interventi straordinaria di pulizia delle aree verdi

Interventi straordinari a Riposto, nel catanese, di pulizia delle aree verdi pubbliche. Si è conclusa la prima settimana di interventi straordinari disposti dall’amministrazione comunale.

Una situazione di vera e propria emergenza, quella riscontrata in tutta la città marinara, nelle periferie e frazioni, ma anche nel centro storico. Sono state tre le ditte incaricate, per la somma complessiva di poco più di 15.000 euro, di restituire il giusto decoro alle aree a verde, lasciate in uno stato di totale abbandono. Già sono state ripulite diverse aree di Carrubba, di Torre Archirafi e del centro storico.

“Come avevamo documentato durante la campagna elettorale – dichiara il sindaco Davide Vasta – la città versava in uno stato di grave abbandono. Nonostante gli interventi in somma urgenza compiuti dalla precedente amministrazione in seguito alle nostre denunce, purtroppo tantissime aree a verde cittadine erano impraticabili per la presenza di erba alta, rovi e anche rifiuti. Si sono resi necessari questi primi interventi straordinari per riportare la città, in un periodo tra l’altro di grande affluenza turistica, ad uno stato di normalità. Contiamo di concludere questa attività nel giro di poco tempo”.

Tra le aree più indecorose spicca il cimitero comunale, ridotto in diverse zone ad una vera e propria giungla. “Abbiamo chiesto di intervenire rapidamente nel cimitero perché al termine dell’attività di ricognizione sul territorio abbiamo constatato le condizioni di degrado in cui versava – spiega l’assessore al Verde pubblico Valerio Cucè – Sono andato personalmente a seguire i lavori e ho avuto modo di verificare che molte zone sono state ripulite. L’area è vasta e ci vorrà qualche altro giorno per concludere. Contiamo di farlo entro la prossima settimana. Poi restano ancora da ripulire diverse zone e quartieri ma vogliamo rassicurare – conclude Cucè – che interverremo in tutta la città, frazioni comprese”.