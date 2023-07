Gela (Cl): Ivan Cafà sul palco di Start-Me up con Aurora FEllows ed Eni Joule

Dalla Sicilia il giovanissimo Ivan Cafà, 18 anni, grazie ad ENI Joule è entrato a far parte di Aurora Fellows, il percorso di formazione ideato da Jacopo Mele, che orienta il futuro di vita e professionale dei giovani.

Nei giorni scorsi Ivan Cafà, di Gela, ha conseguito la maturità classica al liceo Eschilo di Gela. Le sue passioni sono medicina e informatica e vuole sempre fare di più per se stesso e la sua vita. Ivan si sente “un semplice ragazzo come tanti”, ma ha deciso di crederci un po’ di più, di uscire dalla propria zona di comfort e puntare al sogno, quello con la S maiuscola. Sul palco di Start-Me up c’era anche lui per raccontare l’incontro che ha dato nuova spinta al suo futuro, ovvero quello con il percorso di formazione congiunto tra Eni Joule, la scuola di Eni per l’impresa e Aurora Fellow, realtà nata in seno a Fondazione Homo Ex Machina, che ogni anno apre le porte a più di 200.000 ragazzi in Europa e lungo le coste del Mediterraneo per prepararli alle sfide lavorative che si presenteranno nel loro domani.

L’obiettivo dell’evento Start-Me up, promosso da Eni, EY e Startup Geeks, era quello di raccontare nuovi percorsi di formazione proposti da Eni, ovvero Innovation expert, Digital expert (percorso specificamente pensato per diventare giovani imprenditori) e un programma di mentorship nato allo scopo di supportare giovani volenterosi e di talento attraverso le scelte che regoleranno il loro futuro.

“I ragazzi e le ragazze della mia età – dice il giovane ma già deciso Ivan Cafà – oggi sono spesso scoraggiati, specie chi non è nato nelle grandi città più blasonate, penso a Milano e Roma, dove è più facile cogliere nuovi stimoli e opportunità. Però anche partendo da Gela, nella nostra Sicilia, è possibile ampliare i propri orizzonti e far crescere in noi stessi grandi sogni e ambizioni”. Ivan Cafà, al quarto anno di scuola superiore, era già entrato in contatto con Eni Joule e Aurora Fellows.

Grazie al PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha scoperto il percorso che lo può portare a liberare il suo potenziale, anche a livello professionale, che è in lui e decide di lanciarsi in questa nuova avventura. E così è entrato a far parte del percorso di formazione congiunto tra Eni Joule e Aurora Fellows.

“Ho iniziato il percorso – prosegue Ivan Cafà – perché volevo iniziare ad avere le idee più chiare su mio futuro. Uno degli snodi cruciali per noi giovani è infatti quello dell’orientamento, nella scelta formativa ma anche professionale. Aurora Fellows, attraverso una serie di side da remoto che sei chiamato a superare, ti permette di conoscere meglio te stesso e identifica le tue qualità e ambizioni, per capire come sfruttare i tuoi talenti. Per fare esperienza diretta del mondo del lavoro in diversi settori e ricevere consigli e ispirazione sui settori che desideri conoscere meglio”. Proprio attraverso il percorso che ha iniziato e concluso con successo, diventando Fellow di Aurora, Ivan si è messo alla prova, entrando in un network internazionale di ragazzi talentuosi quanto lui e di professionist d diversi settori capaci di dargli importanti consigli per il suo futuro e sta trovando così la sua strada.

“Ai giovani spesso serve qualcuno che mostri loro che ce la possono fare – commenta Jacopo Mele, co-fondatore di Aurora Fellow – che i loro sogni sono a portata di mano, servono consigli validi da parte di chi è riuscito a realizzare il proprio destino con fatica certo, ma anche con tanta concretezza”. E’ stato proprio Jacopo Mele ad affiancare Ivan durante lo Shadowing, una delle tante opportunità del percorso di Aurora FEllow. Durante questa esperienza, infatti, i giovani affiancano amministratori delegati, CEO, grandi manager e professionisti, seguono passo passo una loro intera giornata lavorativa, comprendendo così il vero funzionamento della “stanza dei bottoni” in diversi settori.

Ivan si trova in questi giorni ad affrontare l’esame di maturità, un importante momento nella vita di ogni ragazzi e che gli aprirà le porte dell’università. Lo attende la facoltà di medicina, percorso universitario, professionale e di vita che ha scoperto di voler intraprendere. “Il mio sogno – dice Ivan – è quello di far comunicare la mia passione per l’informatica con la medicina, diventare quind un medico in grado di utilizzare la tecnologia per il bene del paziente”.

Per i ragazzi che volessero avvicinarsi a questo mondo di Aurora FEllow, che decidono di uscire dalla loro zona di comfort e che intendono darsi un’opportunità, possono presentare la propria candidatura ad Aurora Fellows. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://aurorafellows.com. Per candidarsi, invece, consultare il sitohttps://aurorafellows.com/it/diventa-fellow/